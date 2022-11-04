***KFEIN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.11.2022 11:19
***KFEIN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KFEIN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KFEIN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076743
BIST
14:104.179
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 73,40
|Açılış
|: 4.131
|
|Önceki Kapanış
|: 4.105
|
4.185
En Düşük
4.131
14:1018,6242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0095
|Açılış
|: 18,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6761
En Düşük
18,5892
14:1018,2606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0829
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,2880
En Düşük
18,1324
14:10989,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 14,07
|Açılış
|: 989,48
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
989,78
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler14:10
|MIATK
|83,15
|54.386.555
|% 9,99
|
|DAGHL
|35,30
|4.305.117
|% 9,97
|
|DESA
|35,54
|6.609.303
|% 9,96
|
|LIDER
|49,62
|25.870.850
|% 9,83
|
|KERVN
|0,94
|4.153.176
|% 9,30
|
|ISKUR
|882.001,00
|1.764.002
|% -10,00
|
|VKING
|11,91
|2.888.782
|% -9,98
|
|NETAS
|31,98
|126.478.107
|% -8,58
|
|ORMA
|60,10
|692.651
|% -7,25
|
|COSMO
|81,80
|1.904.040
|% -7,05
|
|THYAO
|105,40
|6.664.096.568
|% 3,54
|
|EREGL
|32,40
|4.606.389.639
|% 7,00
|
|TUPRS
|429,60
|3.122.724.007
|% 5,42
|
|KRDMD
|12,56
|2.254.092.717
|% 3,72
|
|SASA
|144,20
|2.023.969.789
|% 6,11
|
|EKGYO
|4,63
|1.102.188.323
|% 2,21
|
|KRDMD
|12,56
|2.254.092.717
|% 3,72
|
|EREGL
|32,40
|4.606.389.639
|% 7,00
|
|HALKB
|8,44
|1.008.889.887
|% 2,80
|
|ISCTR
|8,79
|1.029.144.387
|% 1,03
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6212
|18,6242
|% 0,05
|
|Euro
|18,2532
|18,2606
|% 0,46
|
|Sterlin
|20,8170
|20,9214
|% 0,53
|
|Frank
|18,4173
|18,5282
|% 0,69
|
|Riyal
|4,9405
|4,9653
|% 0,06
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.650
|20,39
|
|Altın Gr.
|988
|988
|12,29
|
|Cumhuriyet
|6.593
|6.693
|76,00
|
|Tam
|6.621
|6.675
|41,00
|
|Yarım
|3.226
|3.265
|21,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.633
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,81
|19,86
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,91
|0,24
|
|B. Petrol
|97,37
|97,37
|2,70
|
Seans Raporu
14:10
daha fazla
-
14:25ISDMR
Yüzde 5.51 oranında artışla 26.82 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 736, 743 adet işlem
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14:24XU100
Endeks 4, 179 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 8 üstünde . İşlem hacmi 48, 703.00 milyon TL de
-
14:24HKTM
Yüzde 7.01 oranında artışla 87.00 lira fiyatla işlem gören hissede 918, 364 adet işlem
-
14:23KAREL
Yüzde 7.20 oranında artışla 25.00 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 625, 964 adet işlem
-
14:22VAKBN
Yüzde 5.02 oranında artışla 9.00 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 628, 418 adet işlem