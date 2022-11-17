***KFEIN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2022 10:13
***KFEIN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KFEIN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080644
BIST
11:524.578
En Yüksek
|Değişim
|: -1,93%
|| -90,17
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
11:5218,6230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0336
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
11:5219,3507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0177
|Açılış
|: 19,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,2942
11:521.058,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,46
|Açılış
|: 1.058,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.053,93
BIST En Aktif Hisseler11:50
|BRLSM
|26,88
|127.020.747
|% 9,98
|
|ALFAS
|70,75
|1.517.305
|% 9,95
|
|SUMAS
|108,50
|371.830
|% 9,93
|
|AKENR
|6,43
|235.439.084
|% 9,91
|
|MEGAP
|6,42
|54.915.712
|% 8,81
|
|SASA
|167,70
|1.096.420.655
|% -9,98
|
|HEKTS
|46,14
|750.337.188
|% -9,97
|
|KMPUR
|137,90
|107.928.617
|% -8,86
|
|KERVN
|1,07
|330.153
|% -8,55
|
|COSMO
|93,20
|453.698
|% -6,99
|
|THYAO
|108,80
|4.983.027.206
|% 4,02
|
|EREGL
|37,46
|2.467.888.541
|% 1,13
|
|ASELS
|40,10
|2.067.289.169
|% 0,65
|
|KONTR
|203,90
|1.757.281.718
|% -5,43
|
|HALKB
|10,05
|1.755.265.614
|% -2,24
|
|ALBRK
|3,26
|548.279.863
|% 5,84
|
|VAKBN
|9,92
|1.735.872.378
|% -3,60
|
|HALKB
|10,05
|1.755.265.614
|% -2,24
|
|ISCTR
|9,65
|1.511.690.903
|% -2,72
|
|SKBNK
|2,31
|360.857.252
|% -2,12
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6153
|18,6243
|% 0,19
|
|Euro
|19,3440
|19,3577
|% 0,13
|
|Sterlin
|22,1555
|22,2666
|% 0,31
|
|Frank
|19,6221
|19,7403
|% 0,10
|
|Riyal
|4,9395
|4,9642
|% 0,20
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.769
|-5,76
|
|Altın Gr.
|1.060
|1.060
|-0,38
|
|Cumhuriyet
|7.096
|7.204
|11,00
|
|Tam
|7.035
|7.157
|-5,00
|
|Yarım
|3.416
|3.499
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.708
|1.749
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,21
|21,24
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,74
|12,76
|-0,07
|
|B. Petrol
|92,81
|92,81
|-0,05
|