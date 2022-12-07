***KFEIN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.12.2022 16:15
***KFEIN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KFEIN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085251
BIST
16:074.927
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -72,85
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.925
16:0718,6405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0057
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
16:0719,6237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1114
|Açılış
|: 19,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,6495
En Düşük
19,4674
16:071.063,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,80
|Açılış
|: 1.063,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.064,85
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler16:07
|YESIL
|4,40
|60.384.019
|% 10,00
|
|BARMA
|134,30
|507.693.707
|% 9,99
|
|GLCVY
|38,32
|190.206.324
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|18.047.919
|% 9,98
|
|KRDMA
|15,78
|606.399.880
|% 9,97
|
|VBTYZ
|67,50
|41.271.788
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|1.880.696
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,20
|969.725
|% -8,10
|
|EUREN
|15,50
|749.075.904
|% -7,43
|
|HEDEF
|21,82
|26.575.027
|% -6,75
|
|KRDMD
|17,76
|11.111.805.380
|% 0,34
|
|THYAO
|137,40
|6.081.131.601
|% 1,33
|
|ASELS
|50,75
|4.718.741.124
|% 3,49
|
|PETKM
|18,19
|3.872.159.950
|% 1,06
|
|EREGL
|41,72
|3.201.097.326
|% -2,02
|
|EKGYO
|7,27
|1.735.317.162
|% 0,41
|
|ADESE
|1,96
|331.745.923
|% 7,10
|
|YKBNK
|11,06
|1.542.812.740
|% 0,27
|
|TSKB
|4,01
|492.833.146
|% 0,75
|
|SKBNK
|2,64
|318.374.033
|% -0,75
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6363
|18,6405
|% 0,03
|
|Euro
|19,6100
|19,6237
|% 0,57
|
|Sterlin
|22,6507
|22,7643
|% 0,47
|
|Frank
|19,7552
|19,8743
|% 0,27
|
|Riyal
|4,9423
|4,9670
|% 0,03
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|3,73
|
|Altın Gr.
|1.063
|1.064
|2,12
|
|Cumhuriyet
|7.132
|7.239
|-4,00
|
|Tam
|7.167
|7.214
|14,00
|
|Yarım
|3.471
|3.527
|7,00
|
|Çeyrek
|1.741
|1.763
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,40
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|13,39
|13,41
|0,10
|
|B. Petrol
|79,50
|79,50
|0,15
|
Seans Raporu
16:07
daha fazla
-
16:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -70, 25 kaybederek (% -1.31 ) 5, 296
-
16:22XU100
Endeks 4, 931 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 38 altında . İşlem hacmi 71, 340.00 milyon TL de
-
16:21AZTEK
Yüzde -6.32 oranında düşüşle 32.60 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 088, 301 adet işlem
-
16:19SMRTG
Yüzde -5.48 oranında düşüşle 99.25 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 378, 473 adet işlem
-
16:18GLBMD
Yüzde -4.07 oranında düşüşle 12.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 741, 934 adet işlem