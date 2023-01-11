***KFEIN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 14:44
***KFEIN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KFEIN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KFEIN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100272
BIST
14:294.885
En Yüksek
|Değişim
|: -2,07%
|| -103,40
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.884
14:2918,7796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0058
|Açılış
|: 18,9220
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
14:2920,1956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0339
|Açılış
|: 20,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
14:291.138,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,20
|Açılış
|: 1.138,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler14:29
|BALAT
|25,96
|1.859.252
|% 8,53
|
|ULUSE
|183,00
|23.266.523
|% 6,09
|
|DESA
|55,55
|13.539.421
|% 4,12
|
|DOCO
|1.780,30
|35.449.284
|% 3,71
|
|LOGO
|61,75
|75.586.436
|% 3,17
|
|GOZDE
|21,06
|348.020.906
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.103.826
|% -10,00
|
|CEOEM
|18,31
|25.859.404
|% -9,98
|
|VKING
|29,98
|2.419.056
|% -9,97
|
|MIPAZ
|11,53
|19.734.971
|% -9,92
|
|THYAO
|130,40
|5.391.686.417
|% -0,61
|
|EREGL
|37,78
|3.712.070.960
|% -0,21
|
|ASELS
|55,90
|3.297.511.255
|% -3,87
|
|KRDMD
|17,98
|2.903.910.774
|% -0,88
|
|KOZAL
|550,40
|2.826.192.466
|% -2,24
|
|EKGYO
|8,42
|1.936.945.855
|% -0,94
|
|YKBNK
|9,12
|1.712.773.093
|% -4,30
|
|KRDMD
|17,98
|2.903.910.774
|% -0,88
|
|SKBNK
|2,64
|397.214.072
|% -3,30
|
|KATMR
|2,09
|279.016.799
|% -9,91
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7768
|18,7796
|% 0,03
|
|Euro
|20,1874
|20,1956
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,6903
|22,8041
|% -0,24
|
|Frank
|20,2280
|20,3499
|% -0,19
|
|Riyal
|4,9841
|5,0091
|% -0,02
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|5,74
|
|Altın Gr.
|1.138
|1.138
|4,07
|
|Cumhuriyet
|7.648
|7.763
|29,00
|
|Tam
|7.681
|7.737
|2,00
|
|Yarım
|3.731
|3.785
|1,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.892
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,92
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,45
|0,18
|
|B. Petrol
|80,57
|80,57
|0,47
|