***KFEIN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 11:49
***KFEIN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KFEIN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KFEIN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110427
BIST
11:334.745
En Yüksek
|Değişim
|: -3,76%
|| -185,61
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.744
11:3318,8312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0051
|Açılış
|: 19,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
11:3320,1997
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0095
|Açılış
|: 20,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
11:331.135,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,66
|Açılış
|: 1.135,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.136,97
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler11:33
|KONYA
|2.964,50
|85.769.296
|% 10,00
|
|INTEM
|86,90
|8.748.106
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,60
|45.104
|% 10,00
|
|TBORG
|34,10
|1.773
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,74
|14.105.400
|% 9,99
|
|VKING
|36,40
|1.705.886
|% -9,99
|
|RUBNS
|20,62
|5.495.927
|% -9,96
|
|CEOEM
|16,48
|5.645.147
|% -9,95
|
|CANTE
|64,90
|52.211.104
|% -9,86
|
|FLAP
|12,18
|10.174.128
|% -9,71
|
|KRDMD
|17,98
|1.239.836.681
|% 1,81
|
|THYAO
|133,70
|1.086.037.988
|% -4,43
|
|ASELS
|54,50
|919.968.134
|% -7,31
|
|EREGL
|39,10
|742.528.359
|% -2,40
|
|TUPRS
|552,90
|661.672.042
|% -4,49
|
|KRDMD
|17,98
|1.239.836.681
|% 1,81
|
|EKGYO
|7,19
|272.463.094
|% -1,10
|
|BSOKE
|5,83
|194.934.518
|% -8,62
|
|BUCIM
|6,02
|183.291.543
|% 7,89
|
|YKBNK
|8,56
|249.286.571
|% -3,60
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8282
|18,8312
|% 0,03
|
|Euro
|20,1904
|20,1997
|% -0,05
|
|Sterlin
|22,5634
|22,6766
|% -0,00
|
|Frank
|20,2222
|20,3440
|% 0,10
|
|Riyal
|5,0041
|5,0292
|% 0,03
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|8,27
|
|Altın Gr.
|1.135
|1.135
|3,51
|
|Cumhuriyet
|7.732
|7.777
|-3,00
|
|Tam
|7.725
|7.787
|-1,00
|
|Yarım
|3.774
|3.810
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.887
|1.905
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,43
|22,46
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|13,56
|13,57
|0,10
|
|B. Petrol
|82,58
|82,58
|1,59
|