***KFEIN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.12.2023 17:10
***KFEIN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KFEIN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222943
BIST
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18:057.855
En Düşük
|Değişim
|: -2,51%
|| -202,36
|Açılış
|: 8.067
|
|Önceki Kapanış
|: 8.057
|
7.855
En Yüksek
8.112
18:0528,9245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0426
|Açılış
|: 28,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9475
En Düşük
28,8087
18:0531,2316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0171
|Açılış
|: 31,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3200
|
31,2780
En Düşük
31,1381
18:051.884,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 9,24
|Açılış
|: 1.884,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.874,80
|
1.894,29
En Düşük
1.870,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|1.958,00
|95.728.696
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.002,00
|552.109.036
|% 10,00
|
|ISATR
|974.357,50
|974.358
|% 10,00
|
|OZSUB
|33,26
|128.972.004
|% 9,99
|
|ALCAR
|1.387,00
|505.154.713
|% 9,99
|
|BTCIM
|160,20
|527.247.986
|% -10,00
|
|SAFKR
|30,78
|79.239.487
|% -10,00
|
|ORMA
|146,00
|6.697.154
|% -9,99
|
|KENT
|585,50
|6.127.092
|% -9,99
|
|GEDIK
|15,60
|91.511.409
|% -9,98
|
|THYAO
|251,25
|7.395.226.629
|% -2,99
|
|ISCTR
|22,66
|6.235.221.105
|% 1,16
|
|YKBNK
|20,42
|4.785.171.725
|% 0,69
|
|AKBNK
|36,50
|4.742.143.706
|% -0,16
|
|BINHO
|313,00
|3.873.544.948
|% -9,86
|
|EKGYO
|7,38
|2.511.834.805
|% 0,00
|
|ISCTR
|22,66
|6.235.221.105
|% 1,16
|
|YKBNK
|20,42
|4.785.171.725
|% 0,69
|
|ODAS
|10,11
|1.945.236.585
|% -7,25
|
|IHLAS
|1,17
|195.813.095
|% -4,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9165
|28,9241
|% 0,15
|
|Euro
|31,2062
|31,2266
|% 0,04
|
|Sterlin
|36,2974
|36,4794
|% 0,11
|
|Frank
|32,9480
|33,1465
|% 0,26
|
|Riyal
|7,6875
|7,7260
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,00
|24,02
|% 0,66
|
|Platin
|894,26
|897,21
|% 0,66
|
|Paladyum
|954,71
|957,37
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|74,56
|74,56
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.027,47
|2.027,72
|% 0,66
|
Seans Raporu
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