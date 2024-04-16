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***KFEIN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

16.04.2024 11:33
***KFEIN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***KFEIN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [KFEIN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

KFEIN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272612


BIST
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UFUK 379,50 24.271.030 % 10,00  
UZERB 543,50 4.356.153 % 9,96  
AKENR 21,94 263.119.643 % 9,92  
RYGYO 33,04 235.451.853 % 7,83  
MAGEN 17,89 384.045.510 % 7,13  
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14:30 Alış Satış %  
Dolar 32,4914 32,4996 % 0,27  
Euro 34,6070 34,6256 % 0,38  
Sterlin 40,3905 40,5929 % 0,30  
Frank 35,5388 35,7169 % 0,11  
Riyal 8,6504 8,6938 % 0,28  
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Gümüş ONS 28,29 28,33 % 0,66  
Platin 968,47 969,21 % 0,66  
Paladyum 1.019,10 1.021,38 % 0,66  
Brent Pet. 89,92 89,92 % 0,66  
Altın Ons 2.373,59 2.373,96 % 0,66  
Seans Raporu 14:30
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