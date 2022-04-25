Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KFEIN* *EKGYO* *ERBOS* *AYEN* *ALGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

25.04.2022 09:14
***KFEIN* *EKGYO* *ERBOS* *AYEN* *ALGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyuru


***KFEIN******EKGYO******ERBOS******AYEN******ALGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

İlgili Şirketler [ALGYO, AYEN, EKGYO, ERBOS, KFEIN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

ALGYO.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,65  TL Teorik Fiyat: 37,67 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) AYEN.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,1132226 TL Teorik Fiyat: 16,887 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) EKGYO.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,1027 TL Teorik Fiyat: 2,807 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) ERBOS.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,5749969  TL Teorik Fiyat: 111,025 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) KFEIN.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0506329 TL Teorik Fiyat: 20,249 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023373


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:082.488
Değişim :  0,63% |  15,56
Açılış :  2.471  
Önceki Kapanış :  2.473  
En Yüksek
2.488 En Düşük
2.428
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:06
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ACSEL 39,20 35.053.270 % 9,99  
DAGHL 28,20 5.598.714 % 9,98  
KSTUR 262,40 1.422.733 % 9,97  
UFUK 21,46 802.025 % 9,94  
ISKUR 1.150.000,00 1.150.000 % 9,52  
daha fazla
15:06 Alış Satış %  
Dolar 14,7618 14,7660 % 0,16  
Euro 15,8708 15,8797 % -0,26  
Sterlin 18,7665 18,8606 % -0,55  
Frank 15,3935 15,4862 % 0,35  
Riyal 3,9235 3,9432 % 0,11  
daha fazla
15:06 Alış Satış %  
Altın Ons 1.908 1.908 -23,58  
Altın Gr. 904 904 -11,40  
Cumhuriyet 6.022 6.118 -74,00  
Tam 5.998 6.147 -75,95  
Yarım 2.899 2.974 -36,73  
Çeyrek 1.454 1.487 -18,37  
Gümüş.Ons 23,61 23,63 -0,53  
Gümüş Gr. 11,17 11,19 -0,28  
B. Petrol 101 101 -5,31  
Seans Raporu 15:06
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru