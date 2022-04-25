***KFEIN* *EKGYO* *ERBOS* *AYEN* *ALGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
25.04.2022 09:14
***KFEIN******EKGYO******ERBOS******AYEN******ALGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ALGYO, AYEN, EKGYO, ERBOS, KFEIN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALGYO.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,65 TL Teorik Fiyat: 37,67 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) AYEN.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,1132226 TL Teorik Fiyat: 16,887 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) EKGYO.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,1027 TL Teorik Fiyat: 2,807 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) ERBOS.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,5749969 TL Teorik Fiyat: 111,025 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) KFEIN.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0506329 TL Teorik Fiyat: 20,249 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023373
BIST
15:082.488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 15,56
|Açılış
|: 2.471
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Yüksek
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|Açılış
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En Düşük
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15:0815,8810
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 15,9300
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En Düşük
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|: -1,12%
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|Açılış
|: 905,41
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|Önceki Kapanış
|: 915,67
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917,28
En Düşük
904,07
BIST En Aktif Hisseler15:06
|ACSEL
|39,20
|35.053.270
|% 9,99
|
|DAGHL
|28,20
|5.598.714
|% 9,98
|
|KSTUR
|262,40
|1.422.733
|% 9,97
|
|UFUK
|21,46
|802.025
|% 9,94
|
|ISKUR
|1.150.000,00
|1.150.000
|% 9,52
|
|KGYO
|5,13
|2.717.412
|% -10,00
|
|BALAT
|8,50
|216.080
|% -5,66
|
|MMCAS
|2,71
|506.002
|% -4,91
|
|SODSN
|25,20
|110.121
|% -4,55
|
|ARMDA
|99,65
|660.353
|% -4,37
|
|THYAO
|39,56
|3.061.598.616
|% -0,45
|
|GARAN
|14,97
|2.509.557.572
|% 5,50
|
|SISE
|17,88
|1.498.605.685
|% 0,28
|
|ASELS
|27,18
|1.270.322.970
|% 0,67
|
|AKBNK
|9,33
|1.260.277.915
|% 2,08
|
|EKGYO
|2,78
|971.973.307
|% -0,97
|
|ODAS
|2,55
|662.979.195
|% 0,00
|
|TSKB
|2,01
|473.672.253
|% 2,55
|
|YKBNK
|5,19
|1.175.666.976
|% 1,76
|
|GARAN
|14,97
|2.509.557.572
|% 5,50
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7618
|14,7660
|% 0,16
|
|Euro
|15,8708
|15,8797
|% -0,26
|
|Sterlin
|18,7665
|18,8606
|% -0,55
|
|Frank
|15,3935
|15,4862
|% 0,35
|
|Riyal
|3,9235
|3,9432
|% 0,11
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|-23,58
|
|Altın Gr.
|904
|904
|-11,40
|
|Cumhuriyet
|6.022
|6.118
|-74,00
|
|Tam
|5.998
|6.147
|-75,95
|
|Yarım
|2.899
|2.974
|-36,73
|
|Çeyrek
|1.454
|1.487
|-18,37
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,63
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,19
|-0,28
|
|B. Petrol
|101
|101
|-5,31
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Seans Raporu
15:06
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15:21CRFSA
Yüzde 6.54 oranında artışla 38.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 200, 835 adet işlem
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15:19XU100
Endeks 2, 486 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 28, 935.00 milyon TL de
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15:19BMSCH
Yüzde 4.87 oranında artışla 8.62 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 464, 615 adet işlem
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15:18PEKGY
Yüzde 4.07 oranında artışla 1.28 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 175, 307 adet işlem