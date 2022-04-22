***KFEIN* *EKGYO* *ERBOS* *AYEN* *ALGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***KFEIN******EKGYO******ERBOS******AYEN******ALGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ALGYO, AYEN, EKGYO, ERBOS, KFEIN25.04.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaALARKO GMYO ALGYO 1,65 1,65AYEN ENERJI AYEN 0,1132226 0,1019003EMLAK KONUT GMYO EKGYO 0,1027 0,1027ERBOSAN ERBOS