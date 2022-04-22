***KFEIN* *EKGYO* *ERBOS* *AYEN* *ALGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
22.04.2022 17:11
***KFEIN******EKGYO******ERBOS******AYEN******ALGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ALGYO, AYEN, EKGYO, ERBOS, KFEIN
25.04.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
ALARKO GMYO ALGYO 1,65 1,65
AYEN ENERJI AYEN 0,1132226 0,1019003
EMLAK KONUT GMYO EKGYO 0,1027 0,1027
ERBOSAN ERBOS
17:592.473
En Yüksek
|Değişim
|: -3,30%
|| -84,31
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.466
17:5914,7418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0392
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7635
En Düşük
14,6956
17:5915,9175
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0320
|Açılış
|: 15,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9950
|
16,0069
En Düşük
15,8971
17:59915,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -7,06
|Açılış
|: 915,49
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
914,10
BIST En Aktif Hisseler17:59
|UFUK
|19,52
|711.710
|% 9,97
|
|DAGHL
|25,64
|7.674.271
|% 9,95
|
|IHAAS
|21,16
|13.944.909
|% 9,92
|
|KLSYN
|2,16
|65.900.268
|% 9,64
|
|TIRE
|13,56
|161.655.841
|% 7,28
|
|OLMK
|8,14
|46.460.380
|% -9,96
|
|MMCAS
|2,85
|986.731
|% -9,81
|
|MANAS
|24,28
|53.941.099
|% -8,52
|
|TDGYO
|7,79
|28.531.866
|% -8,24
|
|KRSTL
|7,31
|89.610.675
|% -7,70
|
|THYAO
|39,74
|7.665.854.133
|% -1,10
|
|GARAN
|14,19
|3.439.140.753
|% -2,07
|
|ASELS
|27,00
|3.219.308.820
|% -5,33
|
|SISE
|17,83
|3.138.317.642
|% -2,46
|
|PETKM
|10,10
|2.016.135.284
|% -5,70
|
|EKGYO
|2,91
|1.883.085.362
|% -6,13
|
|ODAS
|2,55
|1.307.941.436
|% 0,79
|
|TSKB
|1,96
|805.376.351
|% -5,31
|
|YKBNK
|5,10
|1.681.015.770
|% -4,67
|
|GARAN
|14,19
|3.439.140.753
|% -2,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7386
|14,7460
|% 0,30
|
|Euro
|15,9031
|15,9180
|% -0,20
|
|Sterlin
|18,8943
|18,9890
|% -1,07
|
|Frank
|15,3348
|15,4271
|% -0,16
|
|Riyal
|3,9202
|3,9399
|% 0,30
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|-19,71
|
|Altın Gr.
|916
|917
|-5,91
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.224
|25,00
|
|Tam
|6.110
|6.262
|32,21
|
|Yarım
|2.953
|3.029
|15,58
|
|Çeyrek
|1.481
|1.515
|7,79
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,18
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,48
|-0,19
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,64
|
Seans Raporu
17:59
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17:59ATLAS
Yüzde -6.37 oranında düşüşle 1.47 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 644, 382 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, ASELS, VESTL
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, THYAO, TUPRS
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -79, 39 kaybederek (% -3.44 ) 2, 228
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLSYN, UFUK, DAGHL, IHAAS