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***KFEIN* *EKGYO* *ERBOS* *AYEN* *ALGYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme

27.04.2022 16:40
***KFEIN* *EKGYO* *ERBOS* *AYEN* *ALGYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ö


***KFEIN******EKGYO******ERBOS******AYEN******ALGYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )

Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler ALGYO, AYEN, EKGYO, ERBOS, KFEIN

Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TRAALGYO91Q5 ALGYO Nakit Temettü Ödeme 165 165 27/04/2022 TRY
PAY SENEDİ AYEN ENERJİ A.Ş. TRAAYENW91L0 AYEN Nakit Temettü Ödeme 10,19003 11,32226 27/04/2022 EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREEGYO00017 EKGYO Nakit Temettü Ödeme 10,27 10,27 27/04/2022 TRY
PAY SENEDİ ERBOSAN ERCİYES BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. TRAERBOS91G8 ERBOS Nakit Temettü Ödeme 141,74972 157,49969 27/04/2022 TRY
PAY SENEDİ KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. TREKFIN00037 KFEIN Nakit Temettü Ödeme 4,55696 5,06329 27/04/2022 TRY




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024283


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SKBNK 1,21 232.340.322 % 10,00  
BOSSA 44,00 23.684.313 % 10,00  
EGGUB 251,90 11.465.229 % 10,00  
CASA 127,60 855.602 % 10,00  
INVEO 32,88 12.736.735 % 9,97  
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Riyal 3,9286 3,9483 % -0,18  
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Altın Ons 1.889 1.890 3,43  
Altın Gr. 899 899 1,51  
Cumhuriyet 5.973 6.063 -31,00  
Tam 5.960 6.108 -18,73  
Yarım 2.881 2.955 -9,07  
Çeyrek 1.445 1.477 -4,53  
Gümüş.Ons 23,05 23,09 -0,23  
Gümüş Gr. 10,98 10,99 -0,12  
B. Petrol 105 105 -0,01  
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