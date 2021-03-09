***KFEIN* *ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.03.2021 19:05
***KFEIN******ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
08/03/2021 tarihinde KAFEİN YAZILIM A.Ş. payları ile ilgili olarak 30,64-30,68 TL fiyat aralığından 8.335 toplam nominal tutarlı satış işlemi kurucusu olduğumuz yatırım fonları tarafından gerçekleştirilmiştir.
Bu işlemlerle birlikte kurucusu olduğumuz yatırım fonlarının sahip olduğu KAFEİN YAZILIM A.Ş. pay senetlerinin toplamının ilgili şirketin sermayesine oranı 08/03/2021 tarihi itibariyle %5 sınırının altına düşmüştür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916636
BIST
18:051.549
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 18,88
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.553
En Düşük
1.535
18:057,6465
En Yüksek
|Değişim
|: -1,37%
|| -0,1059
|Açılış
|: 7,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,7829
En Düşük
7,5908
18:059,0977
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -0,0983
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2271
En Düşük
9,0338
18:05421,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 2,84
|Açılış
|: 421,16
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SASA
|42,24
|902.428.819
|% 10,00
|
|YONGA
|31,90
|1.134.188
|% 10,00
|
|TRILC
|13,31
|6.816.677
|% 10,00
|
|SNKRN
|33,88
|3.626.411
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|935.760
|% 10,00
|
|VAKFN
|20,16
|11.180.072
|% -10,00
|
|YAYLA
|4,50
|155.363.072
|% -10,00
|
|KSTUR
|308,70
|1.636.641
|% -10,00
|
|ISGSY
|21,60
|15.605.693
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,24
|1.728.270
|% -9,95
|
|GARAN
|9,02
|2.474.371.639
|% 0,22
|
|THYAO
|15,02
|1.841.430.414
|% 2,53
|
|PETKM
|6,24
|1.468.736.900
|% 0,16
|
|SISE
|7,65
|1.039.469.763
|% 0,79
|
|KRDMD
|7,38
|989.705.560
|% 1,65
|
|GARAN
|9,02
|2.474.371.639
|% 0,22
|
|EKGYO
|2,40
|588.934.389
|% 1,27
|
|PETKM
|6,24
|1.468.736.900
|% 0,16
|
|SISE
|7,65
|1.039.469.763
|% 0,79
|
|KRDMD
|7,38
|989.705.560
|% 1,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6412
|7,6465
|% -1,37
|
|Euro
|9,0876
|9,0977
|% -1,07
|
|Sterlin
|10,5904
|10,6436
|% -0,69
|
|Frank
|8,1837
|8,2330
|% -0,61
|
|Riyal
|2,0321
|2,0423
|% -1,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|34,41
|
|Altın Gr.
|420
|421
|2,23
|
|Cumhuriyet
|2.800
|2.842
|22,00
|
|Tam
|2.791
|2.863
|28,66
|
|Yarım
|1.349
|1.385
|13,86
|
|Çeyrek
|677
|692
|6,93
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,99
|0,86
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,36
|0,11
|
|B. Petrol
|68,10
|68,10
|-0,14
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 1, 551 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 34 üstünde . İşlem hacmi 23, 909.00 milyon TL de
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17:58DGGYO
Yüzde 4.78 oranında artışla 13.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 004, 499 adet işlem
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17:55OSTIM
Yüzde 4.94 oranında artışla 2.76 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 273, 800 adet işlem
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17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, BIMAS, GUBRF
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17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 57 artarak (% 1.53 ) 1, 361