***KFEIN* *ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KFEIN******ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler [KFEIN]İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar08/03/2021 tarihinde KAFEİN YAZILIM A.Ş. payları ile ilgili olarak 30,64-30,68 TL fiyat aralığından 8.335 toplam nominal tutarlı satış işlemi kurucusu olduğumuz yatırım fonları tarafından gerçekleştirilmiştir.Bu işlemlerle birlikte kurucusu olduğumuz yatırım fonlarının sahip olduğu KAFEİN YAZILIM A.Ş. pay senetlerinin toplamının ilgili şirketin sermayesine oranı 08/03/2021 tarihi itibariyle %5 sınırının altına düşmüştür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916636BIST