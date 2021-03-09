Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KFEIN* *ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

09.03.2021 19:05



***KFEIN******ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

İlgili Şirketler [KFEIN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

08/03/2021 tarihinde KAFEİN YAZILIM A.Ş. payları ile ilgili olarak 30,64-30,68 TL fiyat aralığından 8.335 toplam nominal tutarlı satış işlemi kurucusu olduğumuz yatırım fonları tarafından gerçekleştirilmiştir.
Bu işlemlerle birlikte kurucusu olduğumuz yatırım fonlarının sahip olduğu KAFEİN YAZILIM A.Ş. pay senetlerinin toplamının ilgili şirketin sermayesine oranı 08/03/2021 tarihi itibariyle %5 sınırının altına düşmüştür. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916636


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.549
Değişim :  1,23% |  18,88
Açılış :  1.542  
Önceki Kapanış :  1.530  
En Yüksek
1.553 En Düşük
1.535
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SASA 42,24 902.428.819 % 10,00  
YONGA 31,90 1.134.188 % 10,00  
TRILC 13,31 6.816.677 % 10,00  
SNKRN 33,88 3.626.411 % 10,00  
OZRDN 11,99 935.760 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,6412 7,6465 % -1,37  
Euro 9,0876 9,0977 % -1,07  
Sterlin 10,5904 10,6436 % -0,69  
Frank 8,1837 8,2330 % -0,61  
Riyal 2,0321 2,0423 % -1,20  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.715 1.715 34,41  
Altın Gr. 420 421 2,23  
Cumhuriyet 2.800 2.842 22,00  
Tam 2.791 2.863 28,66  
Yarım 1.349 1.385 13,86  
Çeyrek 677 692 6,93  
Gümüş.Ons 25,96 25,99 0,86  
Gümüş Gr. 6,36 6,36 0,11  
B. Petrol 68,10 68,10 -0,14  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru