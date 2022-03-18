***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
18.03.2022 15:42
***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 / 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzca 18.03.2022 tarih ve 2022/08 sayılı kararında, Denetimden sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 saylı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere "Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi' nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011378
BIST
17:272.138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 4,64
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.133
17:2714,7892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0874
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8245
En Düşük
14,6600
17:2716,3315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0060
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2800
|
16,4202
En Düşük
16,2537
17:27918,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,58
|Açılış
|: 918,77
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
924,63
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler17:25
|PENTA
|381,10
|43.083.941
|% 9,99
|
|IDEAS
|19,23
|13.932.523
|% 9,95
|
|MARTI
|2,22
|26.982.125
|% 9,90
|
|SANEL
|7,23
|6.749.741
|% 9,88
|
|EUHOL
|3,28
|61.010.375
|% 9,70
|
|ORCAY
|18,72
|176.522.115
|% -10,00
|
|PKENT
|354,00
|47.711.445
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,88
|38.397.056
|% -9,72
|
|OYLUM
|4,69
|4.413.359
|% -6,76
|
|MAALT
|237,20
|15.929.829
|% -4,16
|
|THYAO
|27,82
|2.525.498.194
|% -0,14
|
|EREGL
|36,12
|1.729.300.474
|% 1,01
|
|KRDMD
|14,81
|1.533.215.036
|% -1,20
|
|PETKM
|8,65
|1.079.627.150
|% 2,25
|
|FROTO
|296,30
|841.720.814
|% -2,28
|
|DOHOL
|3,55
|577.057.290
|% 2,60
|
|KARSN
|4,35
|641.663.100
|% 4,32
|
|PETKM
|8,65
|1.079.627.150
|% 2,25
|
|YKBNK
|3,87
|461.088.871
|% -0,51
|
|ODAS
|1,62
|172.803.458
|% 1,89
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7707
|14,7933
|% 0,62
|
|Euro
|16,2896
|16,3219
|% -0,02
|
|Sterlin
|19,3856
|19,4828
|% 0,70
|
|Frank
|15,7457
|15,8406
|% 0,88
|
|Riyal
|3,9303
|3,9500
|% 0,72
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|-11,14
|
|Altın Gr.
|917
|918
|0,42
|
|Cumhuriyet
|6.078
|6.170
|-7,00
|
|Tam
|6.045
|6.197
|-12,57
|
|Yarım
|2.922
|2.998
|-6,08
|
|Çeyrek
|1.465
|1.499
|-3,04
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,05
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,90
|-0,09
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,11
|
Seans Raporu
17:25
daha fazla
-
17:40KARSN
Yüzde 4.56 oranında artışla 4.36 lira fiyatla işlem gören hissede 147, 436, 664 adet işlem
-
17:39SNGYO
Yüzde 5.23 oranında artışla 6.84 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 137, 357 adet işlem
-
17:38ALARK
Yüzde 6.23 oranında artışla 21.84 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 507, 843 adet işlem
-
17:37XU100
Endeks 2, 137 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 15 üstünde . İşlem hacmi 21, 413.00 milyon TL de
-
17:37SANEL
Yüzde 9.88 oranında artışla 7.23 lira fiyatla işlem gören hissede 990, 610 adet işlem