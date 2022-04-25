***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
25.04.2022 08:21
***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 / 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
18.04.2022
Tescil Tarihi
22.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporların denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 18.04.2022 tarihli genel kurul kararı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 22.04.2022
tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023368
BIST
17:592.473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.473
|
2.561
En Düşük
2.466
17:5914,7695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0268
|Açılış
|: 14,7570
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,7698
En Düşük
14,7180
17:5915,8572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0644
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9400
|
15,9641
En Düşük
15,8150
17:59908,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -7,36
|Açılış
|: 908,31
|
|Önceki Kapanış
|: 915,67
|
917,28
En Düşük
906,93
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ALGYO
|39,32
|47.201.525
|% 4,38
|
|EKGYO
|2,91
|1.883.085.362
|% 3,66
|
|ERBOS
|112,60
|42.704.388
|% 1,42
|
|AYEN
|17,00
|12.787.492
|% 0,67
|
|KFEIN
|20,30
|25.342.983
|% 0,25
|
|TRGYO
|7,30
|74.228.464
|% 0,00
|
|RYGYO
|3,73
|14.383.966
|% 0,00
|
|KOZAL
|165,30
|897.899.186
|% 0,00
|
|LKMNH
|17,55
|6.169.672
|% 0,00
|
|RYSAS
|4,91
|15.104.302
|% 0,00
|
|THYAO
|39,74
|7.665.854.133
|% 0,00
|
|GARAN
|14,19
|3.439.140.753
|% 0,00
|
|ASELS
|27,00
|3.219.308.820
|% 0,00
|
|SISE
|17,83
|3.138.317.642
|% 0,00
|
|PETKM
|10,10
|2.016.135.284
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,91
|1.883.085.362
|% 3,66
|
|ODAS
|2,55
|1.307.941.436
|% 0,00
|
|TSKB
|1,96
|805.376.351
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,10
|1.681.015.770
|% 0,00
|
|GARAN
|14,19
|3.439.140.753
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7656
|14,7717
|% 0,20
|
|Euro
|15,8384
|15,8524
|% -0,43
|
|Sterlin
|18,7781
|18,8723
|% -0,49
|
|Frank
|15,3308
|15,4231
|% -0,06
|
|Riyal
|3,9242
|3,9439
|% 0,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|-16,65
|
|Altın Gr.
|909
|909
|-6,76
|
|Cumhuriyet
|6.100
|6.192
|-32,00
|
|Tam
|6.072
|6.223
|-6,93
|
|Yarım
|2.935
|3.010
|-3,35
|
|Çeyrek
|1.472
|1.505
|-1,68
|
|Gümüş.Ons
|23,68
|23,70
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,25
|-0,21
|
|B. Petrol
|102
|102
|-4,06
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59ATLAS
Yüzde -6.37 oranında düşüşle 1.47 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 644, 382 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, ASELS, VESTL
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, THYAO, TUPRS
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -79, 39 kaybederek (% -3.44 ) 2, 228
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLSYN, UFUK, DAGHL, IHAAS