***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıKavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022 / 31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi18.04.2022Tescil Tarihi22.04.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalar2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporların denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 18.04.2022 tarihli genel kurul kararı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 22.04.2022tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023368BIST