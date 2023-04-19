***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıKavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023 / 31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi17.04.2023Tescil Tarihi19.04.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su19.04.2023 / 10815Açıklamalar2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporların denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 17.04.2023 tarihli genel kurul kararı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 19.04.2023 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140014BIST