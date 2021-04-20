Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme

20.04.2021 12:46



***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

Son değişiklikleri içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 08/09/2011 14/09/2011 7899
2 14/12/2011 20/12/2011 7965
7 13/02/2012 17/02/2012 8008
9 22/03/2013 28/03/2013 8288
2,7,8,9,12,15 18/03/2015 24/03/2015 8785
7 02/04/2015 08/04/2015 8796
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23/08/2016 29/08/2016 9147
7 25/04/2017 02/05/2017 9317
7 20/04/2018 07/05/2018 9572
7 27/07/2018 13/08/2018 9641
7 13/11/2018 16/11/2018 9704
7 15/04/2021 20/04/2021 10313



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929609


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:071.369
Değişim :  -0,59% |  -8,18
Açılış :  1.376  
Önceki Kapanış :  1.377  
En Yüksek
1.386 En Düşük
1.357
BIST En Aktif Hisseler13:07
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SNPAM 19,14 546.466 % 10,00  
ATLAS 1,89 14.784.989 % 9,88  
SONME 38,70 2.737.686 % 8,28  
DESA 15,40 17.797.416 % 6,94  
JANTS 686,10 33.130.381 % 6,37  
daha fazla
13:07 Alış Satış %  
Dolar 8,1225 8,1259 % 0,46  
Euro 9,7944 9,8012 % 0,64  
Sterlin 11,3275 11,3843 % 0,47  
Frank 8,8341 8,8873 % 0,40  
Riyal 2,1597 2,1705 % 0,47  
daha fazla
13:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.769 1.769 -2,32  
Altın Gr. 461 461 0,67  
Cumhuriyet 3.050 3.096 -4,00  
Tam 3.036 3.112 -3,27  
Yarım 1.467 1.506 -1,58  
Çeyrek 736 753 -0,79  
Gümüş.Ons 25,87 25,90 0,06  
Gümüş Gr. 6,72 6,73 0,01  
B. Petrol 67,65 67,65 0,60  
Seans Raporu 13:07
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru