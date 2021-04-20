***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
20.04.2021 12:46
***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Son değişiklikleri içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 08/09/2011 14/09/2011 7899
2 14/12/2011 20/12/2011 7965
7 13/02/2012 17/02/2012 8008
9 22/03/2013 28/03/2013 8288
2,7,8,9,12,15 18/03/2015 24/03/2015 8785
7 02/04/2015 08/04/2015 8796
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23/08/2016 29/08/2016 9147
7 25/04/2017 02/05/2017 9317
7 20/04/2018 07/05/2018 9572
7 27/07/2018 13/08/2018 9641
7 13/11/2018 16/11/2018 9704
7 15/04/2021 20/04/2021 10313
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929609
BIST