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***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)

09.05.2022 22:36
***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)


***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

01.01.2022 - 31.03.2022 dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028114


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KAPLM 91,30 83.096.003 % 10,00  
YBTAS 20.900,00 1.912.102 % 10,00  
MEPET 3,74 8.847.586 % 10,00  
ETILR 10,12 14.144.986 % 10,00  
PRKAB 38,08 111.037.261 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 15,0887 15,1241 % 0,26  
Euro 15,9357 16,0272 % 0,54  
Sterlin 18,5608 18,6539 % 0,09  
Frank 15,1353 15,2265 % 0,12  
Riyal 4,0137 4,0339 % 0,10  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.853 1.854 -0,47  
Altın Gr. 899 900 0,31  
Cumhuriyet 6.124 6.216 12,00  
Tam 6.097 6.252 16,73  
Yarım 2.947 3.024 8,09  
Çeyrek 1.478 1.512 4,05  
Gümüş.Ons 21,75 21,81 -0,02  
Gümüş Gr. 10,56 10,59 0,01  
B. Petrol 105 105 0,07  
Seans Raporu 18:05
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