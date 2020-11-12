***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi12/11/2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıKarmasis Bilişim Çözümleri Ticaret A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuSiber Güvenlik ÜrünleriEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi5.000.000 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih12.11.2020Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı2.550.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı17,8Toplam Tutar45.390.000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)51Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)51Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)51Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%19,06İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%36,67Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıMehmet Murat EraydınKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi12/11/2020Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlıkDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası12.11.2020 - 2020/4Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıMetro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar110.613.806 TL (%100 Hisse Değeri)İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiDeğerleme raporu üzerinden iskonto yapılarak işlem gerçekleştirilmiştir.AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimizin büyüme stratejileri doğrultusunda, siber güvenlik ürünleri alanında faaliyet gösteren 5.000.000 TL ödenmiş sermayeli Karmasis Bilişim Çözümleri Ticaret A.Ş.'nin Sn. Mehmet Murat Eraydın'a ait beheri 1.000 TL değerinde 2.550 adet nama yazılı payının (%51) toplam 45.390.000 TL bedel karşılığında satın alınmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888280BIST