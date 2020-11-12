***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
12.11.2020 18:35
***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/11/2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Karmasis Bilişim Çözümleri Ticaret A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Siber Güvenlik Ürünleri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
5.000.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
12.11.2020
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
2.550.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
17,8
Toplam Tutar
45.390.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
51
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
51
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
51
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%19,06
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%36,67
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Mehmet Murat Eraydın
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
12/11/2020
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
12.11.2020 - 2020/4
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
110.613.806 TL (%100 Hisse Değeri)
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Değerleme raporu üzerinden iskonto yapılarak işlem gerçekleştirilmiştir.
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimizin büyüme stratejileri doğrultusunda, siber güvenlik ürünleri alanında faaliyet gösteren 5.000.000 TL ödenmiş sermayeli Karmasis Bilişim Çözümleri Ticaret A.Ş.'nin Sn. Mehmet Murat Eraydın'a ait beheri 1.000 TL değerinde 2.550 adet nama yazılı payının (%51) toplam 45.390.000 TL bedel karşılığında satın alınmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888280
BIST