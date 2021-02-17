***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19.750.000 30.050.545 -333.187 1.824.541 5.123.434 13.605.889 70.021.222 13.529.101 83.550.323Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar19.750.000 30.050.545 -333.187 1.824.541 5.123.434 13.605.889 70.021.222 13.529.101 83.550.323Transferler0 0 0 620.986 12.984.903 -13.605.889 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -47.627 0 0 17.194.535 17.146.908 5.077.949 22.224.857Dönem Karı (Zararı)0 0 0 27.105.769Dönem Sonu Bakiyeler19.750.000 35.421.880 -416.870 2.445.527 15.546.825 17.194.535 89.941.897 41.439.032 131.380.929Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19.750.000 35.421.880 -416.870 2.445.527 15.546.825 17.194.535 89.941.897 41.439.032 131.380.929Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar19.750.000 35.421.880 -416.870 2.445.527 15.546.825 17.194.535 89.941.897 41.439.032 131.380.929Transferler0 0 0 777.541 16.416.994 -17.194.535 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -65.518 0 0 30.489.433 30.423.915 2.692.032 33.115.947Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 30.489.433 30.489.433 2.901.449 33.390.882Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -65.518 0 0 0 -65.518 -209.417 -274.935Kar Payları0 0 0 0 -1.000.000 0 -1.000.000 0 -1.000.000Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0 6.293.687 6.293.687Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 -4.355.304 -33.445 0 46.603.537 0 42.014.788 17.015.973 59.030.761Dönem Sonu Bakiyeler19.750.000 31.066.576 -515.833 3.223.068 77.367.356 30.489.433 161.380.600 67.440.724 228.821.324Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI100.203.325 36.000.452Dönem Karı (Zararı)33.390.882 22.363.921Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)33.390.882 22.363.921Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler35.874.689 11.900.004Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler27-28 18.090.211 10.252.025Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler10-28-35-36 1.558.483 338.023Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 1.843.002 1.334.409Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler28 430.847 148.380Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler35-36 -715.366 -1.144.766Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler30 3.318.421 1.487.038Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler30 3.318.421 1.487.038Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler35-38-39 -5.451.173 -294.905Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler38 -8.969.427 -3.682.593Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler39 3.518.254 3.319.095Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri35 0 68.593Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler41 14.977.245 139.064Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler14.702.310 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler41 274.935 139.064Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler25 0 65.462İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler25 0 65.462Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30 2.792.963 442.130Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler588.539 -528.833İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler31.937.754 3.236.547Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-2.234.257 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6-10 -17.085.187 3.082.013İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 3.133.777 -1.458.568İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -20.218.964 4.540.581Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6-13 126.644 -295.968İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -75.095 -65.126İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)13 201.739 -230.842Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler11 -2.727.304 -762.347Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)11 -2.727.304 -762.347Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler16 693.162 82.259Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)18 -3.022.967 -696.968Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6-10 13.216.941 -172.421İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 13.216.941 -172.421Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 1.141.397 646.097Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler11 8.852.769 1.192.487Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)11 8.852.769 1.192.487Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6-13 33.281.293 354.540İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 529.201 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)13 32.752.092 354.540Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)19 -620.174 1.189.210Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)18 287.076 -208.892İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler22-23 28.361 -1.173.463Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)22 -222.227 -36.225Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)23 250.588 -1.137.238Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları101.203.325 37.500.472Ödenen Temettüler-1.000.000 -1.500.020YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-110.506.450 -34.374.870Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları-41.900.457 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-40.399.582 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.098.916 20.755Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri27 1.098.916 20.755Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları27-28 -29.305.327 -34.395.625Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları27 -5.754.485 -1.179.389Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları28 -23.550.842 -33.216.236FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.223.300 16.661.818Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 27.728.948Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 27.728.948Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri9 16.592.264 10.977.880Kredilerden Nakit Girişleri9 16.507.429 10.926.075Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri9 84.835 51.805Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -6.383.441 -20.004.788Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -6.383.441 -19.816.859Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları9 0 -187.929Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.000.332 -3.271.626Ödenen Faiz39 -3.518.254 -2.485.226Alınan Faiz38 8.969.427 2.848.724Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-436.364 867.906YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)920.175 18.287.400NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)920.175 18.287.400DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ27.146.794 8.859.394DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ28.066.969 27.146.794Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 28.066.969 27.146.794Finansal Yatırımlar8 2.234.257 0Ticari Alacaklar10 51.292.003 34.206.816İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-10 67.422 3.201.199İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 51.224.581 31.005.617Diğer Alacaklar13 575.147 724.255İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-13 518.109 443.014İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13 57.038 281.241Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar11 12.330.928 9.603.624Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları11 12.330.928 9.603.624Stoklar16 405.511 1.098.673Peşin Ödenmiş Giderler18 5.286.778 2.085.187İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6-18 401.583 738.268İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler18 4.885.195 1.346.919Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 33.269 9.497Diğer Dönen Varlıklar22 279.980 81.525İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar6-22 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar22 279.980 81.525ARA TOPLAM100.504.842 74.956.371TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR100.504.842 74.956.371DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 86.061.250 0Diğer Alacaklar13 49.802 27.338İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13 49.802 27.338Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar25 0 2.038Maddi Duran Varlıklar27 5.322.194 2.069.513Taşıtlar1.921.614 268.712Mobilya ve Demirbaşlar3.163.056 1.433.832Özel Maliyetler237.524 366.969Kullanım Hakkı Varlıkları29 3.916.377 5.537.631Maddi Olmayan Duran Varlıklar28 129.741.210 74.595.167Şerefiye64.740.544 26.292.242Markalar576.389 626.389Bilgisayar Yazılımları16.994 29.383Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri64.406.583 47.646.072Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar700 1.081Peşin Ödenmiş Giderler18 387.405 566.029İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6-18 0 7.517İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler18 387.405 558.512Ertelenmiş Vergi Varlığı42 1.218.365 1.373.960Diğer Duran Varlıklar22 1.460 1.460İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar22 1.460 1.460TOPLAM DURAN VARLIKLAR226.698.063 84.173.136TOPLAM VARLIKLAR327.202.905 159.129.507KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 250.000 265.974İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar250.000 265.974Banka Kredileri250.000 265.974Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 8.890.388 3.670.170İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları186.515 134.237Kiralama İşlemlerinden Borçlar186.515 134.237İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8.703.873 3.535.933Banka Kredileri5.891.563 1.214.980Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.812.310 2.320.953Diğer Finansal Yükümlülükler9 84.835 51.805Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler84.835 51.805Ticari Borçlar10 18.909.798 5.692.857İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 18.909.798 5.692.857Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 4.125.304 2.983.907Diğer Borçlar13 34.860.579 1.579.286İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6-13 529.201 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar13 34.331.378 1.579.286Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler11 10.894.133 1.742.234Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri11 10.894.133 1.742.234Devlet Teşvik ve Yardımları19 313.516 390.021Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18 296.610 9.534İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6-18 296.610 9.534Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 812.155 18.846Kısa Vadeli Karşılıklar30 2.837.355 1.821.765Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar30 1.699.730 1.388.692Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar30 1.137.625 433.073Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler23 375.921 125.333İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler23 375.921 125.333ARA TOPLAM82.650.594 18.351.732TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER82.650.594 18.351.732UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 8.986.441 4.112.332İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar469.398 676.609Kiralama İşlemlerinden Borçlar469.398 676.609İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8.517.043 3.435.723Banka Kredileri7.249.760 799.301Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.267.283 2.636.422Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler11 273.804 572.934Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri273.804 572.934Devlet Teşvik ve Yardımları19 742.235 1.285.904Uzun Vadeli Karşılıklar30 5.728.507 3.425.676Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar30 5.728.507 3.425.676TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.730.987 9.396.846TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER98.381.581 27.748.578ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar31 161.380.600 89.941.897Ödenmiş Sermaye19.750.000 19.750.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)31 31.066.576 35.421.880Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)31 -515.833 -416.870Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-515.833 -416.870Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-515.833 -416.870Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler31 3.223.068 2.445.527Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı544.262 544.262Yasal Yedekler2.678.806 1.901.265Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları31 77.367.356 15.546.825Net Dönem Karı veya Zararı43 30.489.433 17.194.535Kontrol Gücü Olmayan Paylar67.440.724 41.439.032TOPLAM ÖZKAYNAKLAR228.821.324 131.380.929TOPLAM KAYNAKLAR327.202.905 159.129.507Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat32 171.973.987 123.768.574Satışların Maliyeti32 -123.238.485 -80.483.689TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)48.735.502 43.284.885BRÜT KAR (ZARAR)48.735.502 43.284.885Genel Yönetim Giderleri33 -19.096.819 -12.703.155Pazarlama Giderleri33 -368.399 -441.138Araştırma ve Geliştirme Giderleri33 -13.901.821 -8.792.634Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler35 4.798.792 3.263.444Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler35 -4.446.494 -2.152.427ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)15.720.761 22.458.975Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler36 15.011.911 49.040Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar25 0 -65.462FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)30.732.672 22.442.553Finansman Gelirleri38 8.969.427 3.682.593Finansman Giderleri39 -3.518.254 -3.319.095SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)36.183.845 22.806.051Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.792.963 -442.130Dönem Vergi (Gideri) Geliri42 -2.216.728 -1.013.394Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri42 -576.235 571.264SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)33.390.882 22.363.921DÖNEM KARI (ZARARI)33.390.882 22.363.921Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.901.449 5.169.386Ana Ortaklık Payları30.489.433 17.194.535Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 43 1,54000000 0,87000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-274.935 -139.064Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)41 -274.935 -139.064Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-274.935 -139.064TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)33.115.947 22.224.857Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.692.032 5.077.949Ana Ortaklık Payları30.423.915 17.146.908http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910588BIST