***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 19.750.000 35.421.880 -416.870 2.445.527 15.546.825 17.194.535 89.941.897 41.439.032 131.380.929Transferler0 0 0 490.270 16.704.265 -17.194.535 0 447.184 0 22.364 4.863.131 5.332.679 1.754.976 7.087.655Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 4.863.131 4.863.131 1.496.844 6.359.975Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 447.184 0 22.364 0 469.548 258.132 727.680Kar Payları0 0 0 0 -1.000.000 0 -1.000.000 0 -1.000.000Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 -4.842.255 0 0 51.418.563 0 46.576.308 18.918.467 65.494.775Dönem Sonu Bakiyeler12 19.750.000 30.579.625 30.314 2.935.797 82.692.017 4.863.131 140.850.884 62.112.475 202.963.359Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 19.750.000 31.066.576 -515.833 3.223.068 77.367.356 30.489.433 161.380.600 67.440.724 228.821.324Transferler0 0 0 43.473.508 -12.984.075 -30.489.433 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 1.111.560 0 0 -8.970.710 -7.859.150 3.613.188 -4.245.962Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 -8.970.810 -8.970.710 3.423.166 -5.547.544Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 1.111.560 0 0 0 1.111.560 190.022 1.301.582Kar Payları0 0 0 0 -996.712 0 -996.712 0 -996.712Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 1 0 0 0 1 -2 -1Dönem Sonu Bakiyeler12 19.750.000 31.066.576 595.728 46.696.576 63.386.569 -8.970.710 152.524.739 71.053.910 223.578.649Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.327.871 6.512.595Dönem Karı (Zararı)-5.547.544 6.359.975Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-5.547.544 6.359.975Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.768.838 10.194.134Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 11.676.206 8.197.528Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7 1.502.240 1.167.679Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 1.922.781 1.589.591Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler573.747 0Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-994.288 -421.912Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.682.224 754.793Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.682.224 754.793Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler17-18 82.812 -1.168.529Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -2.262.083 -2.585.743Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18 2.344.895 1.417.214Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler19 -1.301.582 -727.680Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler19 -1.301.582 -727.680Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-4.624.577 2.120.327Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-248.485 89.149Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -239.133Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -239.133İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.103.289 -9.041.514Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)28.686.728 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3-7 8.202.302 1.370.375İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3 67.422 3.173.699İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3-7 8.134.880 -1.803.324Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler394.830 -186.725İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)387.440 -121.474İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7.390 -65.251Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler8 -22.990.359 -12.340.204Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)8 -22.990.359 -12.340.204Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-96.260 -5.067.633Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)1.976.573 -811.096Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3-7 -11.008.637 10.280.442İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3 0 188.940İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3-7 -11.008.637 10.091.502Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.481.137 -855.956Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler8 -6.063.621 -487.898Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)8 -6.063.621 -487.898Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler199.297 -431.363İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)64.428 4.320İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)134.869 -435.683Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)413.492 -376.969Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-296.610 -9.534İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler204.417 -124.953Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)9.925 -300.879Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)194.492 175.926Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.324.583 7.512.595Ödenen Temettüler-996.712 -1.000.000YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-19.150.053 68.564.985Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 79.916.274Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 25.297 698.249Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 25.297 357.569Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 340.680Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -19.175.350 -12.049.538Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -1.284.491 -1.212.346Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -17.890.859 -10.837.192FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-466.816 10.808.871Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 4.734.171 13.109.327Kredilerden Nakit Girişleri6 4.697.338 13.094.535Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri6 36.833 14.792Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -3.591.752 -1.755.053Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -3.591.752 -1.703.248Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları6 0 -51.805Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.586.489 -1.872.504Ödenen Faiz-2.344.895 -1.417.214Alınan Faiz2.262.083 2.585.743Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)60.066 158.572YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-16.288.998 85.886.451NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-16.288.998 85.886.451DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 28.066.969 27.146.794DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 11.777.971 113.033.245Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri11.777.971 28.066.969Finansal Yatırımlar1.982.529 2.234.257Ticari Alacaklar3-7 43.089.701 51.292.003İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3-7 0 67.422İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 43.089.701 51.224.581Diğer Alacaklar205.756 575.147İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar130.669 518.109İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar75.087 57.038Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar8 35.321.287 12.330.928Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları8 35.321.287 12.330.928Stoklar501.771 405.511Peşin Ödenmiş Giderler3.681.622 5.286.778İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler352.732 401.583İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3.328.890 4.885.195Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar7.355 33.269Diğer Dönen Varlıklar295.969 279.980İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar295.969 279.980ARA TOPLAM96.863.961 100.504.842TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR96.863.961 100.504.842DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar57.626.250 86.061.250Diğer Alacaklar24.363 49.802İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar24.363 49.802Maddi Duran Varlıklar10 5.744.254 5.322.194Taşıtlar1.808.386 1.921.614Mobilya ve Demirbaşlar3.679.022 3.163.056Özel Maliyetler256.846 237.524Kullanım Hakkı Varlıkları4.429.889 3.916.377Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 138.127.980 129.741.210Şerefiye64.740.544 64.740.544Markalar551.389 576.389Bilgisayar Yazılımları10.210 16.994Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri72.710.880 64.406.583Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar114.957 700Peşin Ödenmiş Giderler15.988 387.405İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15.988 387.405Ertelenmiş Vergi Varlığı7.941.678 1.218.365Diğer Duran Varlıklar1.460 1.460İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar1.460 1.460TOPLAM DURAN VARLIKLAR213.911.862 226.698.063TOPLAM VARLIKLAR310.775.823 327.202.905KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 4.883.072 250.000İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 4.883.072 250.000Banka Kredileri4.883.072 250.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 7.668.243 8.890.388İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları156.108 186.515Kiralama İşlemlerinden Borçlar156.108 186.515İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 7.512.135 8.703.873Banka Kredileri5.498.011 5.891.563Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.014.124 2.812.310Diğer Finansal Yükümlülükler6 36.833 84.835Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler36.833 84.835Ticari Borçlar7 7.901.161 18.909.798İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7.901.161 18.909.798Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 5.606.441 4.125.304Diğer Borçlar35.059.876 34.860.579İlişkili Taraflara Diğer Borçlar593.629 529.201İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar34.466.247 34.331.378Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler8 4.921.776 10.894.133Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri4.921.776 10.894.133Devlet Teşvik ve Yardımları440.879 313.516Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 296.610İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 296.610Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.390.212 812.155Kısa Vadeli Karşılıklar3.963.362 2.837.355Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar3.444.516 1.699.730Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar518.846 1.137.625Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler570.413 375.921İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler570.413 375.921ARA TOPLAM72.442.268 82.650.594TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER72.442.268 82.650.594UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7.259.278 8.986.441İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 354.642 469.398Kiralama İşlemlerinden Borçlar354.642 469.398İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 6.904.636 8.517.043Banka Kredileri4.428.977 7.249.760Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.475.659 1.267.283Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler8 182.540 273.804Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri182.540 273.804Devlet Teşvik ve Yardımları1.028.364 742.235Uzun Vadeli Karşılıklar6.284.724 5.728.507Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar6.284.724 5.728.507TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.754.906 15.730.987TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER87.197.174 98.381.581ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar152.524.739 161.380.600Ödenmiş Sermaye12 19.750.000 19.750.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)12 31.066.576 31.066.576Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)12 595.728 -515.833Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)595.728 -515.833Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)595.728 -515.833Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 46.696.576 3.223.068Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı42.337.521 544.262Yasal Yedekler4.359.055 2.678.806Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12 63.386.569 77.367.356Net Dönem Karı veya Zararı20 -8.970.710 30.489.433Kontrol Gücü Olmayan Paylar71.053.910 67.440.724TOPLAM ÖZKAYNAKLAR223.578.649 228.821.324TOPLAM KAYNAKLAR310.775.823 327.202.905Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 113.867.640 73.529.553 59.318.292 39.342.256Satışların Maliyeti13 -79.879.515 -53.466.874 -41.166.361 -29.448.993TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)33.988.125 20.062.679 18.151.931 9.893.263BRÜT KAR (ZARAR)33.988.125 20.062.679 18.151.931 9.893.263Genel Yönetim Giderleri14 -9.854.582 -8.268.878 -5.167.940 -3.940.007Pazarlama Giderleri14 -88.271 -117.084 -41.510 -28.305Araştırma ve Geliştirme Giderleri14 -8.768.634 -5.581.578 -3.320.662 -2.780.599Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 4.178.009 2.197.850 1.779.709 919.328Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -1.053.811 -1.223.316 -174.972 -692.339ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)18.400.836 7.069.673 11.226.556 3.371.341Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler7.538 242.100 4.149 161.457Yatırım Faaliyetlerinden Giderler16 -28.497.683 0 -15.116.592 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-10.089.309 7.311.773 -3.885.887 3.532.798Finansman Gelirleri17 2.262.083 2.585.743 637.916 1.268.167Finansman Giderleri18 -2.344.895 -1.417.214 -1.360.897 -948.121SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-10.172.121 8.480.302 -4.608.868 3.852.844Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri4.624.577 -2.120.327 2.123.899 -3.023.970Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.422.342 -3.717.455 -1.459.601 -3.606.659Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri7.046.919 1.597.128 3.583.500 582.689SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-5.547.544 6.359.975 -2.484.969 828.874DÖNEM KARI (ZARARI)-5.547.544 6.359.975 -2.484.969 828.874Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3.423.166 1.496.844 833.881 545.018Ana Ortaklık Payları-8.970.710 4.863.131 -3.318.850 283.856Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç -0,45000000 0,25000000 -0,17000000 0,01000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.301.582 727.680 -99.733 -58.348Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.301.582 727.680 -99.733 -58.348Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)19 1.301.582 727.680 -99.733 -58.348TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.245.962 7.087.655 -2.584.702 770.526Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3.613.188 1.754.976 601.831 616.714Ana Ortaklık Payları-7.859.150 5.332.679 -3.186.533 153.812http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958790BIST