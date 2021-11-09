***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 19.750.000 35.421.880 -416.870 2.445.527 15.546.825 17.194.535 89.941.897 41.439.032 131.380.929Transferler0 0 0 533.562 16.660.973 -17.194.535 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 271.952 0 -127.298 11.057.061 11.201.715 2.514.238 13.715.953Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 11.057.061 11.057.061 2.256.106 13.313.167Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 271.952 0 -127.298 0 144.654 258.132 402.786Kar Payları0 0 0 0 -1.000.000 0 -1.000.000 0 -1.000.000Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 -4.355.304 0 0 35.551.540 0 31.196.236 16.868.558 48.064.794Dönem Sonu Bakiyeler13 19.750.000 31.066.576 -144.918 2.979.089 66.632.040 11.057.061 131.339.848 60.821.828 192.161.676Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 19.750.000 31.066.576 -515.833 3.223.068 77.367.356 30.489.433 161.380.600 67.440.724 228.821.324Transferler0 0 0 43.473.503 -12.984.070 -30.489.433 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 398.137 0 0 -10.830.817 -10.432.680 2.982.908 -7.449.772Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 -10.830.817 -10.830.817 2.838.278 -7.992.539Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 398.137 0 0 0 398.137 144.630 542.767Kar Payları0 0 0 0 -996.713 0 -996.713 0 -996.713Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 1 0 0 0 1 -2 -1Dönem Sonu Bakiyeler13 19.750.000 31.066.576 -117.695 46.696.571 63.386.573 -10.830.817 149.951.208 70.423.630 220.374.838Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI20.592.967 13.844.942Dönem Karı (Zararı)-7.992.539 13.313.167Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-7.992.539 13.313.167Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler14.318.085 10.993.179Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12 17.805.860 12.951.196Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7 2.135.683 1.946.316Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 2.002.952 1.435.146Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler573.747 0Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler940.668 1.096.249Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-1.381.684 -585.079Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler807.788 1.035.864Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler807.788 1.035.864Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler18-19 -96.734 -4.685.904Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -3.332.638 -6.884.911Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 3.235.904 2.199.007Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler20 -542.767 -402.786Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler20 -542.767 -402.786Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 2.038İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler0 2.038Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-5.593.788 3.277.755Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-197.957 -2.890.269Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -241.031Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -241.031İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler15.264.133 -9.461.404Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 37.896.326 -399.018Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3-7 4.299.045 -5.373.089İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3 67.422 3.199.821İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3-7 4.231.623 -8.572.910Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler146.834 63.871İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)255.174 -153.435İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-108.340 217.306Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler8 -17.871.486 -3.982.537Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)8 -17.871.486 -3.982.537Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-358.366 -2.413.348Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)58.563 -4.591.338Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -9.562.080 7.115.786İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -9.562.080 7.115.786Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.459.582 286.067Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler8 -5.378.096 -272.673Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)8 -5.378.096 -272.673Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-667.396 976.979İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-443.201 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-224.195 976.979Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)294.917 -511.939Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)3.602.781 -9.534İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.343.509 -350.631Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-439.882 -396.086Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.783.391 45.455Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları21.589.679 14.844.942Ödenen Temettüler-996.712 -1.000.000YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-28.780.905 42.397.853Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 79.916.274Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 -17.429.550Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11-12 37.791 719.624Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 37.791 378.944Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 0 340.680Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11-12 -28.818.696 -20.808.495Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -2.415.982 -1.746.936Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -26.402.714 -19.061.559FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.378.405 13.326.779Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 9.671.619 16.529.693Kredilerden Nakit Girişleri6 9.600.355 16.515.448Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri6 71.264 14.245Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -13.645.211 -5.365.834Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -13.645.211 -5.314.029Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları6 0 -51.805Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.501.547 -2.522.984Ödenen Faiz-3.235.904 -2.199.007Alınan Faiz3.332.638 6.884.911YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-14.566.343 69.569.574NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-14.566.343 69.569.574DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ28.066.969 27.146.794DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13.500.626 96.716.368Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 13.500.626 28.066.969Finansal Yatırımlar5 1.734.494 2.234.257Ticari Alacaklar3-7 46.992.958 51.292.003İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3-7 0 67.422İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 46.992.958 51.224.581Diğer Alacaklar3-9 460.121 575.147İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3-9 262.935 518.109İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 197.186 57.038Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar8 30.202.414 12.330.928Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları8 30.202.414 12.330.928Stoklar763.877 405.511Peşin Ödenmiş Giderler5.607.038 5.286.778İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler242.105 401.583İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5.364.933 4.885.195Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20.190 33.269Diğer Dönen Varlıklar732.941 279.980İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar732.941 279.980ARA TOPLAM100.014.659 100.504.842TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR100.014.659 100.504.842DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 48.664.687 86.061.250Diğer Alacaklar17.994 49.802İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar17.994 49.802Maddi Duran Varlıklar11 6.303.089 5.322.194Taşıtlar1.771.599 1.921.614Mobilya ve Demirbaşlar4.068.524 3.163.056Özel Maliyetler462.966 237.524Kullanım Hakkı Varlıkları4.112.361 3.916.377Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 141.560.578 129.741.210Şerefiye64.740.544 64.740.544Markalar538.889 576.389Bilgisayar Yazılımları10.089 16.994Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri76.167.638 64.406.583Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar103.418 700Peşin Ödenmiş Giderler8.582 387.405İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8.582 387.405Ertelenmiş Vergi Varlığı9.920.562 1.218.365Diğer Duran Varlıklar1.460 1.460İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar1.460 1.460TOPLAM DURAN VARLIKLAR210.589.313 226.698.063TOPLAM VARLIKLAR310.603.972 327.202.905KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 4.339.202 250.000İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4.339.202 250.000Banka Kredileri4.339.202 250.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 7.610.582 8.890.388İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları166.047 186.515Kiralama İşlemlerinden Borçlar166.047 186.515İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 7.444.535 8.703.873Banka Kredileri5.458.022 5.891.563Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.986.513 2.812.310Diğer Finansal Yükümlülükler6 71.264 84.835Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler71.264 84.835Ticari Borçlar7 9.347.718 18.909.798İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 9.347.718 18.909.798Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 5.584.886 4.125.304Diğer Borçlar3-9 34.193.183 34.860.579İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3-9 86.000 529.201İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 34.107.183 34.331.378Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler8 5.254.348 10.894.133Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri8 5.254.348 10.894.133Devlet Teşvik ve Yardımları440.879 313.516Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.264.667 296.610İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.264.667 296.610Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü861.641 812.155Kısa Vadeli Karşılıklar3.162.727 2.837.355Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.973.881 1.699.730Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar188.846 1.137.625Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.159.312 375.921İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.159.312 375.921ARA TOPLAM74.290.409 82.650.594TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER74.290.409 82.650.594UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 5.647.796 8.986.441İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 309.013 469.398Kiralama İşlemlerinden Borçlar309.013 469.398İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 5.338.783 8.517.043Banka Kredileri3.066.823 7.249.760Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.271.960 1.267.283Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler8 535.493 273.804Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri8 535.493 273.804Devlet Teşvik ve Yardımları909.789 742.235Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.634.724 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.634.724 0Uzun Vadeli Karşılıklar6.210.923 5.728.507Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar6.210.923 5.728.507TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.938.725 15.730.987TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER90.229.134 98.381.581ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar149.951.208 161.380.600Ödenmiş Sermaye13 19.750.000 19.750.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)13 31.066.576 31.066.576Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 -117.695 -515.833Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-117.695 -515.833Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-117.695 -515.833Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 46.696.571 3.223.068Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı42.337.521 544.262Yasal Yedekler4.359.050 2.678.806Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 63.386.573 77.367.356Net Dönem Karı veya Zararı21 -10.830.817 30.489.433Kontrol Gücü Olmayan Paylar70.423.630 67.440.724TOPLAM ÖZKAYNAKLAR220.374.838 228.821.324TOPLAM KAYNAKLAR310.603.972 327.202.905Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 168.689.722 113.381.663 54.822.082 39.852.110Satışların Maliyeti14 -120.241.361 -80.772.293 -40.361.846 -27.305.419TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)48.448.361 32.609.370 14.460.236 12.546.691BRÜT KAR (ZARAR)48.448.361 32.609.370 14.460.236 12.546.691Genel Yönetim Giderleri15 -14.637.655 -11.111.305 -4.783.073 -2.842.427Pazarlama Giderleri15 -141.322 -223.979 -53.051 -106.895Araştırma ve Geliştirme Giderleri15 -12.007.472 -9.836.659 -3.238.838 -4.255.081Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 5.080.474 4.025.776 902.465 1.827.926Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -3.129.269 -3.800.615 -2.075.458 -2.577.299ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)23.613.117 11.662.588 5.212.281 4.592.915Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler94.897 244.468 87.359 2.368Yatırım Faaliyetlerinden Giderler17 -37.391.075 0 -8.893.392 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 -2.038 0 -2.038FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-13.683.061 11.905.018 -3.593.752 4.593.245Finansman Gelirleri18 3.332.638 6.884.911 1.070.555 4.299.168Finansman Giderleri19 -3.235.904 -2.199.007 -891.009 -781.793SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-13.586.327 16.590.922 -3.414.206 8.110.620Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri5.593.788 -3.277.755 969.211 -1.157.428Dönem Vergi (Gideri) Geliri-3.287.160 -4.427.170 -864.818 -709.715Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri8.880.948 1.149.415 1.834.029 -447.713SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-7.992.539 13.313.167 -2.444.995 6.953.192DÖNEM KARI (ZARARI)-7.992.539 13.313.167 -2.444.995 6.953.192Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.838.278 2.256.106 -584.888 759.262Ana Ortaklık Payları-10.830.817 11.057.061 -1.860.107 6.193.930Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç -0,55000000 0,56000000 -0,09000000 0,31000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar542.767 402.786 -758.815 -324.894Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)542.767 402.786 -758.815 -324.894Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)20 542.767 402.786 -758.815 -324.894TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-7.449.772 13.715.953 -3.203.810 6.628.298Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.982.908 2.366.824 -630.280 611.848Ana Ortaklık Payları-10.432.680 11.349.129 -2.573.530 6.016.450http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976508BIST