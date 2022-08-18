***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
18.08.2022 18:18
***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19.750.000 0 31.066.576 -515.833 3.223.068 77.367.356 30.489.433 161.380.600 67.440.724 228.821.324
Transferler
0 0 0 0 43.473.508 -12.984.075 -30.489.433 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 1.111.560 0 0 -8.970.710 -7.859.150 3.613.188 -4.245.962
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 -8.970.710 -8.970.710 3.423.166 -5.547.544
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 1.111.560 0 0 0 1.111.560 190.022 1.301.582
Kar Payları
0 0 0 0 0 -996.712 0 -996.712 0 -996.712
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 1 0 0 0 1 -2 -1
Dönem Sonu Bakiyeler
19.750.000 0 31.066.576 595.728 46.696.576 63.386.569 -8.970.710 152.524.739 71.053.910 223.578.649
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19.750.000 0 30.050.545 -720.130 46.707.250 64.407.316 7.394.680 167.589.661 12.329.657 179.919.318
Transferler
0 0 0 0 2.034.250 5.360.430 -7.394.680 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -15.508 0 0 9.113.247 9.097.739 2.242.966 11.340.705
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 9.113.247 9.113.247 2.268.403 11.381.650
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -15.508 0 0 0 -15.508 -25.437 -40.945
Kar Payları
0 0 0 0 0 -999.830 0 -999.830 0 -999.830
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 -2.159.250 0 0 0 0 0 -2.159.250 0 -2.159.250
Dönem Sonu Bakiyeler
19.750.000 -2.159.250 30.050.545 -735.638 48.741.500 68.767.916 9.113.247 173.528.320 14.572.623 188.100.943
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.392.842 3.327.871
Dönem Karı (Zararı)
11.381.650 -5.547.544
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
11.381.650 -5.547.544
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.117.435 8.768.838
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10-11 6.792.000 11.676.206
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 1.502.240
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 1.922.781
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 573.747
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -994.288
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.041.822 1.682.224
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.041.822 1.682.224
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
38-39 -1.190.790 82.812
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
38 -1.539.291 -2.262.083
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
39 348.501 2.344.895
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
17 15.569 -1.301.582
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
17 15.569 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -1.301.582
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-468.306 -4.624.577
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-2.072.860 -248.485
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.106.413 1.103.289
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5.416.144 28.686.728
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3-7 48.988.954 8.202.302
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3-7 2.019.510 67.422
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 46.969.444 8.134.880
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-71.244 394.830
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.996 387.440
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-66.248 7.390
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
8 -20.752.335 -22.990.359
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
8 -20.752.335 -22.990.359
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-180.000 -96.260
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-4.509.361 1.976.573
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3-7 -36.429.099 -11.008.637
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3-7 -1.834.459 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -34.594.640 -11.008.637
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 3.446.458 1.481.137
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
8 5.247.404 -6.063.621
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
8 5.247.404 -6.063.621
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.535.323 199.297
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.680 64.428
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.537.003 134.869
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-109.540 413.492
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-528.854 -296.610
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.089.617 204.417
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-260.548 9.925
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.829.069 194.492
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.392.672 4.324.583
Ödenen Temettüler
-999.830 -996.712
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.466.165 -19.150.053
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 25.297
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 0 25.297
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -11.466.165 -19.175.350
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -4.690.467 -1.284.491
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -6.775.698 -17.890.859
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.348.908 -466.816
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-2.159.250 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.159.250 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 9.000.000 4.734.171
Kredilerden Nakit Girişleri
6 9.000.000 4.697.338
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 36.833
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.551.787 -3.591.752
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.551.787 -3.591.752
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.029.633 -1.586.489
Ödenen Faiz
19 -348.501 -2.344.895
Alınan Faiz
18 1.369.388 2.262.083
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
68.691 60.066
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-724.415 -16.288.998
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-724.415 -16.288.998
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.001.141 28.066.969
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22.276.726 11.777.971
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 22.276.726 23.001.141
Finansal Yatırımlar
5 2.649.767 3.036.848
Ticari Alacaklar
3-7 50.143.606 96.857.100
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-7 1.213 185.969
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 50.142.393 96.671.131
Diğer Alacaklar
1.191.740 1.120.496
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
13.282 8.286
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.178.458 1.112.210
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
8 27.137.311 6.384.976
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
8 27.137.311 6.384.976
Stoklar
211.714 31.714
Peşin Ödenmiş Giderler
25.875.475 17.611.003
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
169.250 230.345
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
25.706.225 17.380.658
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
202.003 0
Diğer Dönen Varlıklar
59.336 791
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
59.336 791
ARA TOPLAM
129.747.678 148.044.069
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
129.747.678 148.044.069
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
52.945.937 57.975.000
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
864.443 864.443
Diğer Alacaklar
5.572 5.572
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.572 5.572
Maddi Duran Varlıklar
10 8.783.346 6.051.738
Taşıtlar
1.584.349 1.696.368
Mobilya ve Demirbaşlar
5.167.345 4.212.282
Özel Maliyetler
2.031.652 143.088
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 6.523.472 1.393.578
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 70.221.969 66.612.414
Şerefiye
38.839.427 38.839.427
Markalar
501.389 525.639
Bilgisayar Yazılımları
68.672 91.560
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
30.812.481 27.155.788
Peşin Ödenmiş Giderler
1.540.888 12.418.249
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.540.888 12.418.249
Ertelenmiş Vergi Varlığı
9.016.809 6.960.931
Diğer Duran Varlıklar
1.460 1.460
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
1.460 1.460
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
149.903.896 152.283.385
TOPLAM VARLIKLAR
279.651.574 300.327.454
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 9.000.000 61.356
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9.000.000 61.356
Banka Kredileri
9.000.000 61.356
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 6.787.387 5.356.840
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
215.047 207.149
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
215.047 207.149
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.572.340 5.149.691
Banka Kredileri
3.635.360 3.837.761
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.936.980 1.311.930
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 147.800 83.391
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
147.800 83.391
Ticari Borçlar
3-7 11.879.214 46.473.559
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-7 295 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 11.878.919 46.473.559
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 7.069.570 3.623.112
Diğer Borçlar
470.787 8.006.110
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
92.062 90.382
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
378.725 7.915.728
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
23.705.013 20.028.854
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
23.705.013 20.028.854
Devlet Teşvik ve Yardımları
640.925 531.776
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.264.667 1.264.668
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.264.667 1.264.668
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.566.003 376.398
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.638.111 6.008.761
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.146.714 2.593.717
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
491.397 3.415.044
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.777.431 6.660.255
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.777.431 6.660.255
ARA TOPLAM
70.946.908 98.475.080
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
70.946.908 98.475.080
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 4.363.895 2.004.376
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
155.620 262.250
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
155.620 262.250
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.208.275 1.742.126
Banka Kredileri
0 1.288.030
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.208.275 454.096
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
8 6.148.605 11.596.130
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
6.148.605 11.596.130
Devlet Teşvik ve Yardımları
340.271 558.960
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.686.224 2.318.557
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.686.224 2.318.557
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.064.728 5.455.034
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8.064.728 5.455.034
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.603.723 21.933.057
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
91.550.631 120.408.137
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
173.528.320 167.589.660
Ödenmiş Sermaye
13 19.750.000 19.750.000
Geri Alınmış Paylar (-)
13 -2.159.250 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 30.050.545 30.050.545
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-735.638 -720.130
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -735.638 -720.130
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-735.638 -720.130
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
48.741.500 46.707.250
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
42.337.521 42.337.521
Yasal Yedekler
4.244.729 4.369.729
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
2.159.250 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 68.767.916 64.407.315
Net Dönem Karı veya Zararı
9.113.247 7.394.680
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14.572.623 12.329.657
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
188.100.943 179.919.317
TOPLAM KAYNAKLAR
279.651.574 300.327.454
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 151.628.552 113.867.640 79.936.439 59.318.292
Satışların Maliyeti
14 -117.141.977 -79.879.515 -62.673.613 -41.166.361
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
34.486.575 33.988.125 17.262.826 18.151.931
BRÜT KAR (ZARAR)
34.486.575 33.988.125 17.262.826 18.151.931
Genel Yönetim Giderleri
15 -14.938.164 -9.854.582 -7.827.747 -5.167.940
Pazarlama Giderleri
15 -5.549.479 -88.271 -2.193.141 -41.510
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
15 -3.421.000 -8.768.634 -1.695.538 -3.320.662
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 7.121.257 4.178.009 4.232.822 1.779.709
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -3.019.587 -1.053.811 -1.609.467 -174.972
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.679.602 18.400.836 8.169.755 11.226.556
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 54.688 7.538 -22.704.425 4.149
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17 -5.044.632 -28.497.683 -5.029.063 -15.116.592
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.689.658 -10.089.309 -19.563.733 -3.885.887
Finansman Gelirleri
18 4.679.171 2.262.083 2.289.508 637.916
Finansman Giderleri
19 -2.226.227 -2.344.895 -1.613.932 -1.360.897
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.142.602 -10.172.121 -18.888.157 -4.608.868
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-760.952 4.624.577 4.697.677 2.123.899
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.806.249 -2.422.342 -1.291.523 -1.459.601
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.045.297 7.046.919 5.989.200 3.583.500
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.381.650 -5.547.544 -14.190.480 -2.484.969
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.381.650 -5.547.544 -14.190.480 -2.484.969
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.268.403 3.423.166 445.011 833.881
Ana Ortaklık Payları
9.113.247 -8.970.710 -14.635.491 -3.318.850
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 21 0,46000000 -0,45000000 -0,74000000 -0,17000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
20 -40.945 1.301.582 -735.271 -99.733
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-51.182 1.626.978 -919.090 -124.667
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10.237 -325.396 183.819 24.934
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10.237 -325.396 183.819 24.934
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-40.945 1.301.582 -735.271 -99.733
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.340.705 -4.245.962 -14.925.751 -2.584.702
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.242.967 3.613.188 390.876 601.831
Ana Ortaklık Payları
9.097.738 -7.859.150 -15.316.627 -3.186.533
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056803
BIST