***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19.750.000 0 31.066.576 -515.833 3.223.068 77.367.356 30.489.433 161.380.600 67.440.724 228.821.324Transferler0 0 0 0 43.473.508 -12.984.075 -30.489.433 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 1.111.560 0 0 -8.970.710 -7.859.150 3.613.188 -4.245.962Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 -8.970.710 -8.970.710 3.423.166 -5.547.544Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 1.111.560 0 0 0 1.111.560 190.022 1.301.582Kar Payları0 0 0 0 0 -996.712 0 -996.712 0 -996.712Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 1 0 0 0 1 -2 -1Dönem Sonu Bakiyeler19.750.000 0 31.066.576 595.728 46.696.576 63.386.569 -8.970.710 152.524.739 71.053.910 223.578.649Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19.750.000 0 30.050.545 -720.130 46.707.250 64.407.316 7.394.680 167.589.661 12.329.657 179.919.318Transferler0 0 0 0 2.034.250 5.360.430 -7.394.680 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -15.508 0 0 9.113.247 9.097.739 2.242.966 11.340.705Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 9.113.247 9.113.247 2.268.403 11.381.650Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -15.508 0 0 0 -15.508 -25.437 -40.945Kar Payları0 0 0 0 0 -999.830 0 -999.830 0 -999.830Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 -2.159.250 0 0 0 0 0 -2.159.250 0 -2.159.250Dönem Sonu Bakiyeler19.750.000 -2.159.250 30.050.545 -735.638 48.741.500 68.767.916 9.113.247 173.528.320 14.572.623 188.100.943Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.392.842 3.327.871Dönem Karı (Zararı)11.381.650 -5.547.544Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)11.381.650 -5.547.544Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.117.435 8.768.838Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10-11 6.792.000 11.676.206Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 1.502.240Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 1.922.781Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 573.747Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 -994.288Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.041.822 1.682.224Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.041.822 1.682.224Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler38-39 -1.190.790 82.812Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler38 -1.539.291 -2.262.083Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler39 348.501 2.344.895Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler17 15.569 -1.301.582Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler17 15.569 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler0 -1.301.582Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-468.306 -4.624.577Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-2.072.860 -248.485İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-10.106.413 1.103.289Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5.416.144 28.686.728Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3-7 48.988.954 8.202.302İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3-7 2.019.510 67.422İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 46.969.444 8.134.880Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-71.244 394.830İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.996 387.440İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-66.248 7.390Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler8 -20.752.335 -22.990.359Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)8 -20.752.335 -22.990.359Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-180.000 -96.260Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-4.509.361 1.976.573Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3-7 -36.429.099 -11.008.637İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3-7 -1.834.459 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -34.594.640 -11.008.637Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)9 3.446.458 1.481.137Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler8 5.247.404 -6.063.621Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)8 5.247.404 -6.063.621Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.535.323 199.297İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.680 64.428İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-7.537.003 134.869Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)-109.540 413.492Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-528.854 -296.610İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.089.617 204.417Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-260.548 9.925Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-2.829.069 194.492Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.392.672 4.324.583Ödenen Temettüler-999.830 -996.712YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-11.466.165 -19.150.053Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 25.297Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 0 25.297Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-11 -11.466.165 -19.175.350Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -4.690.467 -1.284.491Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -6.775.698 -17.890.859FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.348.908 -466.816İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-2.159.250 0İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.159.250 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 9.000.000 4.734.171Kredilerden Nakit Girişleri6 9.000.000 4.697.338Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri0 36.833Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -1.551.787 -3.591.752Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -1.551.787 -3.591.752Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.029.633 -1.586.489Ödenen Faiz19 -348.501 -2.344.895Alınan Faiz18 1.369.388 2.262.083Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)68.691 60.066YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-724.415 -16.288.998Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-724.415 -16.288.998DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23.001.141 28.066.969DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22.276.726 11.777.971Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 22.276.726 23.001.141Finansal Yatırımlar5 2.649.767 3.036.848Ticari Alacaklar3-7 50.143.606 96.857.100İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3-7 1.213 185.969İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 50.142.393 96.671.131Diğer Alacaklar1.191.740 1.120.496İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar13.282 8.286İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.178.458 1.112.210Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar8 27.137.311 6.384.976Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları8 27.137.311 6.384.976Stoklar211.714 31.714Peşin Ödenmiş Giderler25.875.475 17.611.003İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler169.250 230.345İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler25.706.225 17.380.658Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar202.003 0Diğer Dönen Varlıklar59.336 791İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar59.336 791ARA TOPLAM129.747.678 148.044.069TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR129.747.678 148.044.069DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar52.945.937 57.975.000İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar864.443 864.443Diğer Alacaklar5.572 5.572İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.572 5.572Maddi Duran Varlıklar10 8.783.346 6.051.738Taşıtlar1.584.349 1.696.368Mobilya ve Demirbaşlar5.167.345 4.212.282Özel Maliyetler2.031.652 143.088Kullanım Hakkı Varlıkları12 6.523.472 1.393.578Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 70.221.969 66.612.414Şerefiye38.839.427 38.839.427Markalar501.389 525.639Bilgisayar Yazılımları68.672 91.560Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri30.812.481 27.155.788Peşin Ödenmiş Giderler1.540.888 12.418.249İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.540.888 12.418.249Ertelenmiş Vergi Varlığı9.016.809 6.960.931Diğer Duran Varlıklar1.460 1.460İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar1.460 1.460TOPLAM DURAN VARLIKLAR149.903.896 152.283.385TOPLAM VARLIKLAR279.651.574 300.327.454KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 9.000.000 61.356İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar9.000.000 61.356Banka Kredileri9.000.000 61.356Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 6.787.387 5.356.840İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları215.047 207.149Kiralama İşlemlerinden Borçlar215.047 207.149İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6.572.340 5.149.691Banka Kredileri3.635.360 3.837.761Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.936.980 1.311.930Diğer Finansal Yükümlülükler6 147.800 83.391Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler147.800 83.391Ticari Borçlar3-7 11.879.214 46.473.559İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3-7 295 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 11.878.919 46.473.559Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 7.069.570 3.623.112Diğer Borçlar470.787 8.006.110İlişkili Taraflara Diğer Borçlar92.062 90.382İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar378.725 7.915.728Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler23.705.013 20.028.854Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri23.705.013 20.028.854Devlet Teşvik ve Yardımları640.925 531.776Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.264.667 1.264.668İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.264.667 1.264.668Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.566.003 376.398Kısa Vadeli Karşılıklar4.638.111 6.008.761Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar4.146.714 2.593.717Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar491.397 3.415.044Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.777.431 6.660.255İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.777.431 6.660.255ARA TOPLAM70.946.908 98.475.080TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER70.946.908 98.475.080UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 4.363.895 2.004.376İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar155.620 262.250Kiralama İşlemlerinden Borçlar155.620 262.250İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4.208.275 1.742.126Banka Kredileri0 1.288.030Kiralama İşlemlerinden Borçlar4.208.275 454.096Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler8 6.148.605 11.596.130Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri6.148.605 11.596.130Devlet Teşvik ve Yardımları340.271 558.960Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.686.224 2.318.557İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.686.224 2.318.557Uzun Vadeli Karşılıklar8.064.728 5.455.034Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8.064.728 5.455.034TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER20.603.723 21.933.057TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER91.550.631 120.408.137ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar173.528.320 167.589.660Ödenmiş Sermaye13 19.750.000 19.750.000Geri Alınmış Paylar (-)13 -2.159.250 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)13 30.050.545 30.050.545Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-735.638 -720.130Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -735.638 -720.130Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-735.638 -720.130Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler48.741.500 46.707.250Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı42.337.521 42.337.521Yasal Yedekler4.244.729 4.369.729Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler2.159.250 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 68.767.916 64.407.315Net Dönem Karı veya Zararı9.113.247 7.394.680Kontrol Gücü Olmayan Paylar14.572.623 12.329.657TOPLAM ÖZKAYNAKLAR188.100.943 179.919.317TOPLAM KAYNAKLAR279.651.574 300.327.454Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 151.628.552 113.867.640 79.936.439 59.318.292Satışların Maliyeti14 -117.141.977 -79.879.515 -62.673.613 -41.166.361TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)34.486.575 33.988.125 17.262.826 18.151.931BRÜT KAR (ZARAR)34.486.575 33.988.125 17.262.826 18.151.931Genel Yönetim Giderleri15 -14.938.164 -9.854.582 -7.827.747 -5.167.940Pazarlama Giderleri15 -5.549.479 -88.271 -2.193.141 -41.510Araştırma ve Geliştirme Giderleri15 -3.421.000 -8.768.634 -1.695.538 -3.320.662Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 7.121.257 4.178.009 4.232.822 1.779.709Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -3.019.587 -1.053.811 -1.609.467 -174.972ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.679.602 18.400.836 8.169.755 11.226.556Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17 54.688 7.538 -22.704.425 4.149Yatırım Faaliyetlerinden Giderler17 -5.044.632 -28.497.683 -5.029.063 -15.116.592FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.689.658 -10.089.309 -19.563.733 -3.885.887Finansman Gelirleri18 4.679.171 2.262.083 2.289.508 637.916Finansman Giderleri19 -2.226.227 -2.344.895 -1.613.932 -1.360.897SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.142.602 -10.172.121 -18.888.157 -4.608.868Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-760.952 4.624.577 4.697.677 2.123.899Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.806.249 -2.422.342 -1.291.523 -1.459.601Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri2.045.297 7.046.919 5.989.200 3.583.500SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)11.381.650 -5.547.544 -14.190.480 -2.484.969DÖNEM KARI (ZARARI)11.381.650 -5.547.544 -14.190.480 -2.484.969Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.268.403 3.423.166 445.011 833.881Ana Ortaklık Payları9.113.247 -8.970.710 -14.635.491 -3.318.850Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 21 0,46000000 -0,45000000 -0,74000000 -0,17000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar20 -40.945 1.301.582 -735.271 -99.733Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-51.182 1.626.978 -919.090 -124.667Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler10.237 -325.396 183.819 24.934Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri10.237 -325.396 183.819 24.934Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-40.945 1.301.582 -735.271 -99.733TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.340.705 -4.245.962 -14.925.751 -2.584.702Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.242.967 3.613.188 390.876 601.831Ana Ortaklık Payları9.097.738 -7.859.150 -15.316.627 -3.186.533http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056803BIST