***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 17.03.2023Genel Kurul Tarihi 17.04.2023Genel Kurul Saati 13:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.04.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ESENLERAdres Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. Kuluçka Mrk. A2 Blok No:151/1B İç Kapı No: B01 Esenler İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, müzakeresi ve onaylanması.4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.5 - Şirketimizde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığı sürenin altı yıla ulaşması dolayısıyla görevinden ayrılan Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Yüce Erim'in yerine atanan Sn. Murat Ethem Sümer'in üyeliğinin onaya sunulması6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.7 - Kâr Dağıtım Politikası' nın onaylanması.8 - Kâr dağıtımı konusundaki şirket Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2022 yılında Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi10 - Ücretlendirme Politikası'nın onaylanması11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi.12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2023 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi.14 - Şirketin 2022 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 No'lu ilkesi kapsamında 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi16 - Yönetim Kurulu Tarafından Alınan Karar Uyarınca Gerçekleştirilen Pay Geri Alım İşlemlerine İlişkin Olarak, Pay Geri Alımının Amacı, Kullanılan Kaynak ile Geri Alım İşlemlerinin Özetinin Genel Kurul'un Bilgisine SunulmasıGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 17.04.2023 günü saat 13:00'de yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özetle- 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Tabloların onaylanmasına,- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine- Kâr dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin aynen onaylanarak 2.000.000 TL brüt nakit kar payı dağıtılmasına ve nakit kar dağıtımına 24.04.2023 tarihinde başlanmasına,-Ücretlendirme Politikası ve Kar Dağıtımı Politikası'nın kabul edilmesine,- Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi' nin Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine,karar verilmiştir.Alınan kararların tam metnini içeren genel kurul toplantı tutanağı ekte sunulmaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Tutanak.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139266BIST