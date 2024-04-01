***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.04.2024 14:50
***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 01.03.2024
Genel Kurul Tarihi 01.04.2024
Genel Kurul Saati 13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 31.03.2024
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ESENLER
Adres Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. Kuluçka Mrk. A2 Blok No:151/1B İç Kapı No: B01 Esenler İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Şirketimizde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığı sürenin altı yıla ulaşması dolayısıyla görevinden ayrılan Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İbrahim Semih Arslanoğlu yerine atanan Sn. Murat Kaan Güneri'nin üyeliğinin onaya sunulması
3 - Yönetim Kurulu üye seçiminin yapılması ve görev süresinin belirlenmesi
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi
5 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2024 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi
6 - Bilgilendirme Politikası' nın onaylanması
7 - Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi' nin onaylanması
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 01.04.2024 günü saat 13:00'da yapılan 2024 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında özetle
-Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Ali Cem Kalyoncu, Neval Önen, Kenan Sübekci, Hatice Sevim Oral'ın Yönetim Kurulu Üyeliğine Murat Ethem Sümer ve Murat Kaan Güneri' nin ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine,
-Yönetim Kurulu Üyeleri huzur hakkı ücretlerinin 2024 yılı için Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 30.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Vekili' ne 20.000 TL, Yönetim Kurulu Üyeleri' ne 15.000 TL ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 30.000 TL olacak şekilde belirlenmesine,
-2024 yılı hesap dönemine ilişkin olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Denetçi olarak seçilmesine,
-Şirketimiz Bilgilendirme Politikası ve Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nin kabul edilmesine,
karar verilmiştir.
Alınan kararların tam metnini içeren genel kurul toplantı tutanağı ekte sunulmaktadır.
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2024 Olağanüstü GK Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265063
BIST