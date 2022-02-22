***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
22.02.2022 15:11
***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Esenler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesinin Verilmesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
22/02/2022
Açıklamalar
01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulan Sermaye Piyasası mevzuatlarına göre düzenlenmemiş Gelir Tablomuz ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003440
BIST
15:392.020
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -17,68
|Açılış
|: 2.007
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.033
En Düşük
1.980
15:3913,8223
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1597
|Açılış
|: 13,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,9081
En Düşük
13,6330
15:3915,6983
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,2195
|Açılış
|: 15,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,7916
En Düşük
15,4300
15:39848,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 11,31
|Açılış
|: 848,56
|
|Önceki Kapanış
|: 837,25
|
849,11
En Düşük
835,73
BIST En Aktif Hisseler15:39
|HUNER
|2,20
|3.484.529
|% 10,00
|
|KRTEK
|9,84
|23.182.750
|% 9,94
|
|POLTK
|595,00
|85.424.965
|% 8,46
|
|DERHL
|6,18
|61.404.805
|% 8,04
|
|TCELL
|20,82
|611.651.704
|% 7,65
|
|PKENT
|467,30
|785.999
|% -10,00
|
|ISBTR
|63.000,00
|894.000
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,78
|53.583.669
|% -9,99
|
|KAPLM
|40,72
|1.682.754
|% -9,99
|
|UZERB
|53,75
|540.096
|% -9,97
|
|THYAO
|29,02
|2.938.495.802
|% -1,43
|
|KRDMD
|11,70
|1.249.964.865
|% -0,26
|
|EREGL
|28,50
|989.028.451
|% -1,25
|
|YKBNK
|4,01
|943.181.370
|% -0,99
|
|KARSN
|4,00
|772.470.210
|% 0,25
|
|YKBNK
|4,01
|943.181.370
|% -0,99
|
|KARSN
|4,00
|772.470.210
|% 0,25
|
|EKGYO
|2,25
|305.855.813
|% -2,17
|
|ODAS
|1,36
|158.920.390
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,70
|1.249.964.865
|% -0,26
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8077
|13,8223
|% 1,17
|
|Euro
|15,6780
|15,6983
|% 1,42
|
|Sterlin
|18,7747
|18,8688
|% 1,32
|
|Frank
|15,0596
|15,1503
|% 1,42
|
|Riyal
|3,6905
|3,7090
|% 1,65
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|-6,27
|
|Altın Gr.
|847
|847
|10,02
|
|Cumhuriyet
|5.638
|5.724
|108,00
|
|Tam
|5.615
|5.755
|114,22
|
|Yarım
|2.714
|2.784
|55,25
|
|Çeyrek
|1.361
|1.392
|27,63
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,08
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,74
|0,20
|
|B. Petrol
|94,85
|94,85
|1,86
|
Seans Raporu
15:39
daha fazla
-
15:54XU100
Endeks 2, 021 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 86 altında . İşlem hacmi 19, 932.00 milyon TL de
-
15:53SELVA
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 16.09 lira fiyatla işlem gören hissede 765, 840 adet işlem
-
15:51MEDTR
Yüzde -72.64 oranında düşüşle 11.98 lira fiyatla işlem gören hissede 632, 255 adet işlem
-
15:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 16 kaybederek (% -0.72 ) 1, 824
-
15:49
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PKENT, KAPLM, UZERB, CEOEM, ISBTR, SANEL