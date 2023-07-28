***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( İç Yönerge









***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( İç Yönerge )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİç YönergeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 28.07.2023 tarih ve 14 sayılı kararı ile,Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi dikkate alınarak hazırlanan "Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" sinin ekte yer aldığı şekilde tadil edilmesine ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176677BIST