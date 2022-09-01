***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiİhale KonusuHizmet Sektöründe Kullanılmak Üzere Yük ve Denge Yazılımıİhaleyi Açan TarafÜçüncü Taraf Firmaİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi15/04/2022İhalenin Sonuçlandığı Tarih01/08/2022İhale SonucuKazanıldıİhale BedeliKDV hariç 2.189.250 USDİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım%100Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)%26,3AçıklamalarŞirketimiz, hizmet sektöründe kullanılmak üzere yük ve denge yazılımı sağlayacak bir proje ihalesi kazanmıştır. İhale bedeli KDV hariç 2.189.250 USD olup sözleşme süresi proje süreci, iki yıl garanti hizmeti ve üç yıl bakım destek hizmetini kapsamaktadır.Proje kapsamında verilen hizmetlerde yükleme planları güncel teknoloji ile oluşturulacak ve daha hassas yük ve denge planlaması yapılarak malzeme ve işgücü tasarrufu sağlanabilecektir.Söz konusu ihale ile ilgili açıklama SPK II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında, ilgili proje sözleşmesinde yer alan gizlilik yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve kamuya açıklanması için müşterinin yazılı onayının gerekliliği nedeniyleYönetim Kurulumuzun 02.08.2022 tarih ve 2022/18 sayılıtoplantısında aldığı karar ile ertelenmiştir. Erteleme sebebinin ortadan kalkması nedeniyle işbu açıklama yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059416BIST