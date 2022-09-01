***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
01.09.2022 18:17
***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Hizmet Sektöründe Kullanılmak Üzere Yük ve Denge Yazılımı
İhaleyi Açan Taraf
Üçüncü Taraf Firma
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
15/04/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
01/08/2022
İhale Sonucu
Kazanıldı
İhale Bedeli
KDV hariç 2.189.250 USD
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
%100
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%26,3
Açıklamalar
Şirketimiz, hizmet sektöründe kullanılmak üzere yük ve denge yazılımı sağlayacak bir proje ihalesi kazanmıştır. İhale bedeli KDV hariç 2.189.250 USD olup sözleşme süresi proje süreci, iki yıl garanti hizmeti ve üç yıl bakım destek hizmetini kapsamaktadır.
Proje kapsamında verilen hizmetlerde yükleme planları güncel teknoloji ile oluşturulacak ve daha hassas yük ve denge planlaması yapılarak malzeme ve işgücü tasarrufu sağlanabilecektir.
Söz konusu ihale ile ilgili açıklama SPK II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında, ilgili proje sözleşmesinde yer alan gizlilik yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve kamuya açıklanması için müşterinin yazılı onayının gerekliliği nedeniyle
Yönetim Kurulumuzun 02.08.2022 tarih ve 2022/18 sayılı
toplantısında aldığı karar ile ertelenmiştir. Erteleme sebebinin ortadan kalkması nedeniyle işbu açıklama yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059416
BIST