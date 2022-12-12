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***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

12.12.2022 19:00
***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Test Hizmeti Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Üçüncü Taraf Telekom Firması
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
12/12/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
12/12/2022
İhale Sonucu
Kazanıldı
İhale Bedeli
10.080.000 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
%100
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%3,82
Açıklamalar

Şirketimiz üçüncü taraf bir telekom firması tarafından düzenlenen "Test Hizmeti Alımı"  konulu ihaleyi kazanmıştır. İhale bedeli 
10.080.000
 TL olup, 0
1.01.2023 - 31.12.2023 tarihli
 hizmet süresini kapsamaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086724


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ASELS 58,85 7.601.447.460 % 10,00  
SILVR 17,60 173.304.857 % 10,00  
POLTK 1.272,70 32.416.916 % 10,00  
HUNER 14,09 80.423.144 % 9,99  
KOZAL 466,80 2.091.235.815 % 9,99  
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Dolar 18,6235 18,6538 % 0,07  
Euro 19,5768 19,6095 % -0,13  
Sterlin 22,7553 22,8694 % -0,11  
Frank 19,7966 19,9158 % -0,30  
Riyal 4,9381 4,9629 % -0,08  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.778 1.778 -16,83  
Altın Gr. 1.066 1.066 -9,94  
Cumhuriyet 7.184 7.293 -38,00  
Tam 7.179 7.239 -26,00  
Yarım 3.476 3.539 -13,00  
Çeyrek 1.744 1.769 -6,00  
Gümüş.Ons 23,14 23,16 -0,27  
Gümüş Gr. 13,89 13,90 -0,15  
B. Petrol 77,89 77,89 1,79  
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