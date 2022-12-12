***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuTest Hizmeti Alımıİhaleyi Açan TarafÜçüncü Taraf Telekom Firmasıİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi12/12/2022İhalenin Sonuçlandığı Tarih12/12/2022İhale SonucuKazanıldıİhale Bedeli10.080.000 TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım%100Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)%3,82AçıklamalarŞirketimiz üçüncü taraf bir telekom firması tarafından düzenlenen "Test Hizmeti Alımı" konulu ihaleyi kazanmıştır. İhale bedeli10.080.000TL olup, 01.01.2023 - 31.12.2023 tarihlihizmet süresini kapsamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086724BIST