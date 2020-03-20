***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılına İlişkin Genel Kurulun Onayına Sunulacak Kar Dağıtım ÖnerisiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Genel Kurula Sunulacak Olan Kar Dağıtım Önerisi DeğişikliğiKarar Tarihi 20.03.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 02.04.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Net Hesaplama %15 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımıyla yapılmıştır.Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKFIN00011 Peşin 0,0506329 5,06329 15 0,0430379 4,30379B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKFIN00029 Peşin 0,0506329 5,06329 15 0,0430379 4,30379C Grubu, KFEIN, TREKFIN00037 Peşin 0,0506329 5,06329 15 0,0430379 4,30379Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKFIN00011 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKFIN00029 0 0C Grubu, KFEIN, TREKFIN00037 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında ve yasal kayıtlarında 31.12.2019 itibariyle oluşan sırasıyla 21.571.806,23 TL ve 15.050.180,63 TL net dağıtılabilir dönem karından, toplam 1.000.000 TL (brüt) nakit kar payı dağıtılması hususunun genel kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 KFEIN Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUKAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 19.750.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.553.349,82Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyaz Yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 22.806.051 16.722.261,414. Vergiler ( - ) 442.130 879.966,015. Net Dönem Kârı 22.363.921 15.842.295,46. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 792.114,77 792.114,778. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 21.571.806,23 15.050.180,63Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 21.571.806,23 15.050.180,6311. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit 987.500 987.500* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 12.500 12.50016. Genel Kanuni Yedek Akçe 1.250 1.25017. Statü Yedekleri 018. Özel Yedekler 019. Olağanüstü Yedek 20.570.556,23 14.048.930,6320. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 7.890,5 0 0,04 0,0430379 4,30379B Grubu 7.890,5 0 0,04 0,0430379 4,30379C Grubu 834.219 0 3,87 0,0430379 4,30379TOPLAM 850.000 0 3,94 0,0430379 4,30379http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831164BIST