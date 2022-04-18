***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
18.04.2022 17:25
***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Yılına İlişkin Kar Dağıtım Tarihi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 18.03.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 18.04.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKFIN00011 Peşin 0,0506329 5,06329 10 0,0455696 4,55696
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKFIN00029 Peşin 0,0506329 5,06329 10 0,0455696 4,55696
C Grubu, KFEIN, TREKFIN00037 Peşin 0,0506329 5,06329 10 0,0455696 4,55696
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin 25.04.2022 25.04.2022 27.04.2022 26.04.2022
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKFIN00011 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKFIN00029 0 0
C Grubu, KFEIN, TREKFIN00037 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Genel Kurulu'nun 18.04.2022 tarihli toplantısında,
Kar dağıtımı konusundaki yönetim kurulu önerisi aynen kabul edilerek, 1.000.000- TL (brüt) nakit kar payı dağıtılmasına ve nakit kar dağıtımına 25.04.2022 tarihinde başlanmasına karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtım Tablosu 2021.pdf
EK: 2 Profit Distribution Table 2021.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 19.750.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 3.950.000
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyaz Yoktur.
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 11.405.623 29.773.141,62
4. Vergiler ( - ) 5.499.847 2.081.843,57
5. Net Dönem Kârı 16.905.470 27.691.298,05
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 16.905.470 27.691.298,05
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 16.905.470
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit 1.000.000
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 1.250
17. Statü Yedekleri 0
18. Özel Yedekler 0
19. Olağanüstü Yedek 15.904.220 26.690.048,05
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 8.354,4 0 0,05 0,04557 4,55696
B Grubu 8.354,4 0 0,05 0,04557 4,55696
C Grubu 883.291,2 0 5,81 0,04557 4,55696
TOPLAM 900.000 0 5,92 0,04557 4,55696
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021518
BIST