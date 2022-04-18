***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılına İlişkin Kar Dağıtım TarihiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 18.03.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 18.04.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKFIN00011 Peşin 0,0506329 5,06329 10 0,0455696 4,55696B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKFIN00029 Peşin 0,0506329 5,06329 10 0,0455696 4,55696C Grubu, KFEIN, TREKFIN00037 Peşin 0,0506329 5,06329 10 0,0455696 4,55696Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 25.04.2022 25.04.2022 27.04.2022 26.04.2022(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKFIN00011 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKFIN00029 0 0C Grubu, KFEIN, TREKFIN00037 0 0Ek AçıklamalarŞirketimiz Genel Kurulu'nun 18.04.2022 tarihli toplantısında,Kar dağıtımı konusundaki yönetim kurulu önerisi aynen kabul edilerek, 1.000.000- TL (brüt) nakit kar payı dağıtılmasına ve nakit kar dağıtımına 25.04.2022 tarihinde başlanmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dağıtım Tablosu 2021.pdfEK: 2 Profit Distribution Table 2021.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUKAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 19.750.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 3.950.000Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyaz Yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 11.405.623 29.773.141,624. Vergiler ( - ) 5.499.847 2.081.843,575. Net Dönem Kârı 16.905.470 27.691.298,056. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 16.905.470 27.691.298,05Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 16.905.47011. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit 1.000.000* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe 1.25017. Statü Yedekleri 018. Özel Yedekler 019. Olağanüstü Yedek 15.904.220 26.690.048,0520. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 8.354,4 0 0,05 0,04557 4,55696B Grubu 8.354,4 0 0,05 0,04557 4,55696C Grubu 883.291,2 0 5,81 0,04557 4,55696TOPLAM 900.000 0 5,92 0,04557 4,55696http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021518BIST