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***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.01.2021 18:27



***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresinin Uzatılması ve Tavan Artışına İlişkin Tadil Metni Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Sermaye Piyasası Kurulu görüşüne istinaden tadil metinleri ekli şekilde revize edilmiştir. İçerikte bir değişiklik yapılmamış olup, pay grupları gösterim formatı revize edilmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.01.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 19.01.2021

Ek Açıklamalar
19.01.2021 tarihli Özel Durum Açıklamamızda, Şirketimiz mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020 yılı sonu itibariyle sona ermesi sebebiyle, 2016-2020 yılları arasında geçerli olan mevcut 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanının, 2021-2025 (5 yıl) yılları için geçerli olmak üzere 200.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin Esas Sözleşme değişiklik tasarısı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldığı hususunda bilgi verilmişti.
Sermaye Piyasası Kurulu görüşüne istinaden tadil metinleri ekli şekilde revize edilmiştir. İçerikte bir değişiklik yapılmamış olup, pay grupları gösterim formatı revize edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı KFEIN.pdf
EK: 2 Amendment to Articles of Association KFEIN.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904502


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