***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
08.03.2021 10:34
***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Geçerlilik Süresinin Uzatılmasına İlişkin Esas Sözleşme Değişikliğine T.C. Ticaret Bakanlığı Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.01.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 19.01.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 12.02.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025 yılına uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000-TL'ye artırılmasına dair Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. maddesine ilişkin tadil tasarısı, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 25.02.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00061791806 sayılı yazısı ile ekteki şekilde onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni - Ticaret Bakanlığı Onaylı.pdf
EK: 2 Amendment to Articles of Association.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915791
BIST
10:471.552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 10,45
|Açılış
|: 1.550
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|Önceki Kapanış
|: 1.542
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1.553
En Düşük
1.546
10:477,5624
En Yüksek
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|: 0,40%
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|Açılış
|: 7,5180
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|Önceki Kapanış
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7,5740
En Düşük
7,4989
10:478,9959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
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|Açılış
|: 8,9550
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|Önceki Kapanış
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9,0058
En Düşük
8,8190
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En Yüksek
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|Açılış
|: 412,71
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|Önceki Kapanış
|: 411,29
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414,75
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler10:47
|TRILC
|12,10
|36.627
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|65.512
|% 10,00
|
|NIBAS
|30,84
|15.861.896
|% 9,99
|
|IZTAR
|25,76
|3.305.763
|% 9,99
|
|DIRIT
|8,04
|130.931
|% 9,99
|
|KENT
|367,30
|1.033.582
|% -5,75
|
|SONME
|81,40
|656.678
|% -5,57
|
|MMCAS
|6,00
|18.000
|% -3,85
|
|EKIZ
|7,50
|49.350
|% -3,85
|
|DAGHL
|15,61
|1.743.427
|% -3,64
|
|KOZAL
|132,90
|443.295.930
|% 3,10
|
|PETKM
|6,10
|265.234.088
|% 1,33
|
|GARAN
|9,26
|252.613.515
|% 0,11
|
|THYAO
|14,71
|217.220.409
|% -0,47
|
|EKGYO
|2,45
|213.193.128
|% -0,41
|
|EKGYO
|2,45
|213.193.128
|% -0,41
|
|PETKM
|6,10
|265.234.088
|% 1,33
|
|CEMAS
|1,60
|56.735.174
|% 1,91
|
|DOHOL
|3,47
|107.334.645
|% 1,46
|
|SKBNK
|1,40
|43.673.997
|% -0,71
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5581
|7,5624
|% 0,40
|
|Euro
|8,9889
|8,9959
|% 0,18
|
|Sterlin
|10,4074
|10,4596
|% 0,09
|
|Frank
|8,0711
|8,1197
|% 0,16
|
|Riyal
|2,0087
|2,0188
|% 0,35
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.700
|1,23
|
|Altın Gr.
|413
|413
|2,06
|
|Cumhuriyet
|2.739
|2.781
|19,00
|
|Tam
|2.730
|2.797
|17,81
|
|Yarım
|1.319
|1.353
|8,61
|
|Çeyrek
|662
|677
|4,31
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,38
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,08
|
|B. Petrol
|70,56
|70,56
|1,20
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