***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.04.2021 14:06
***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Geçerlilik Tarihi Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.01.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 19.01.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 12.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 12.04.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 15.04.2021
Ek Açı
15:271.409
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,58
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.398
15:278,0849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0142
|Açılış
|: 8,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1571
En Düşük
8,0064
15:279,6963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0137
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7728
En Düşük
9,6004
15:27455,42
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 5,09
|Açılış
|: 455,42
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
458,00
En Düşük
449,68
BIST En Aktif Hisseler15:25
|TRGYO
|3,85
|271.547.069
|% 10,00
|
|BTCIM
|13,73
|8.139.391
|% 9,93
|
|CEOEM
|6,93
|61.710.624
|% 9,83
|
|QUAGR
|26,20
|722.919.351
|% 8,80
|
|BRKO
|1,54
|1.115.252
|% 8,45
|
|ITTFH
|2,34
|155.654.308
|% -10,00
|
|SNKRN
|34,20
|871.334
|% -10,00
|
|TUREX
|17,38
|497.717.506
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.538.035
|% -9,99
|
|KRTEK
|14,63
|10.800.796
|% -9,97
|
|GARAN
|7,27
|4.607.488.353
|% 4,01
|
|EREGL
|18,19
|1.179.667.040
|% 3,82
|
|SASA
|46,28
|1.046.004.708
|% -0,56
|
|KRDMD
|7,73
|1.036.977.393
|% 4,46
|
|YKBNK
|2,18
|966.744.162
|% 1,40
|
|GARAN
|7,27
|4.607.488.353
|% 4,01
|
|YKBNK
|2,18
|966.744.162
|% 1,40
|
|TSKB
|1,33
|221.071.460
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,01
|740.292.991
|% 1,42
|
|KRDMD
|7,73
|1.036.977.393
|% 4,46
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0840
|8,0904
|% 0,24
|
|Euro
|9,6904
|9,7008
|% 0,19
|
|Sterlin
|11,1439
|11,1998
|% 0,60
|
|Frank
|8,7484
|8,8011
|% 0,52
|
|Riyal
|2,1538
|2,1646
|% 0,45
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|11,50
|
|Altın Gr.
|456
|456
|5,86
|
|Cumhuriyet
|3.019
|3.065
|23,00
|
|Tam
|3.005
|3.083
|23,34
|
|Yarım
|1.453
|1.491
|11,29
|
|Çeyrek
|729
|746
|5,65
|
|Gümüş.Ons
|25,58
|25,61
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,67
|6,68
|0,08
|
|B. Petrol
|66,35
|66,35
|-0,23
|