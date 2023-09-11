***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıSaha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi01/06/2023Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi01/06/2024Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi11/09/2023AçıklamaŞirketimiz uygulamalarının "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uyum düzeyinin tespiti amacıyla, Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş tarafından yapılan çalışma sonucunda Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme notu 9,41 (%94,07) olarak belirlenmiştir.Kurumsal Yönetim Derecelendirmesine ilişkin detaylı rapor ekte olup, ayrıca Şirketimizin internet sitesinde (www.kafein.com.tr) kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme NotuAğırlık% 25 % 25 % 15 % 35 % 100Alınan Not88,92 97,59 99,51 92,9 94,07http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193971BIST