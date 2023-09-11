***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
11.09.2023 18:44
***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
01/06/2023
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
01/06/2024
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
11/09/2023
Açıklama
Şirketimiz uygulamalarının "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uyum düzeyinin tespiti amacıyla, Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş tarafından yapılan çalışma sonucunda Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme notu 9,41 (%94,07) olarak belirlenmiştir.
Kurumsal Yönetim Derecelendirmesine ilişkin detaylı rapor ekte olup, ayrıca Şirketimizin internet sitesinde (www.kafein.com.tr) kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
88,92 97,59 99,51 92,9 94,07
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193971
BIST