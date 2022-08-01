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***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı

01.08.2022 18:38
***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı


***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Araç
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
-
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01.08.2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
KDV Dahil 3.695.725,62 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%0,93
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%18,71
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%1,31
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%43,62
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%1,39
Alım Koşulları
Peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
01.08.2022
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Şirket kayıtlarında bulunan eski araç satılarak, yeni araç alımı yapılmıştır.
Karşı Taraf
Üçüncü taraf Otomotiv Satıcısı
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Piyasa Bedeli
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Mevzuat Gerektirmemektedir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimiz 01.08.2022 tarih ve 2022/17 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında,
Şirketimiz maddi duran varlıklarında yer almak üzere üçüncü taraf bir otomotiv satıcısından bir adet aracın KDV dahil 3.695.725,62 TL bedel ile satın alınmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050596


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Altın Gr. 1.018 1.018 0,78  
Cumhuriyet 6.774 6.877 27,00  
Tam 6.792 6.862 28,00  
Yarım 3.310 3.355 14,00  
Çeyrek 1.660 1.677 7,00  
Gümüş.Ons 20,30 20,34 -0,04  
Gümüş Gr. 11,70 11,71 -0,03  
B. Petrol 100 100 -3,99  
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