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***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı

01.08.2022 18:38
***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı


***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Araç
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
-
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/08/2022
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
KDV Dahil 4.750.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%1,20
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%24,05
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%1,68
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%56,06
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,23
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%1,79
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
01.08.2022
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Şirket kayıtlarında bulunan eski araç satılarak, yeni araç alımı yapılmıştır.
Elde Edilen Maddi D. Bu tutarın 3.695.725,62 TL'si akabinde yeni araç alımında kullanılmıştır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Karşı Taraf
Karmasis Bilişim Çözümleri Ticaret A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
%51 Bağlı Ortaklık
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Mevzuat Gerektirmemektedir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimiz 01.08.2022 tarih ve 2022/16 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında,
Şirketimiz maddi duran varlıklarında kayıtlı bir adet şirket aracının, %51 Bağlı Ortaklığımız Karmasis Bilişim Çözümleri ve Ticaret A.Ş.' ye KDV Dahil 4.750.000 TL bedel ile satışına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050595


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Tam 6.845 6.912 29,00  
Yarım 3.335 3.379 14,00  
Çeyrek 1.673 1.689 7,00  
Gümüş.Ons 20,33 20,35 -0,02  
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B. Petrol 101 101 0,55  
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