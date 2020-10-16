***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.10.2020 18:49
***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 16.10.2020 tarihli toplantısında, Merkezi YTÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Davutpaşa Kampüsü Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. C1 Blok N403 Esenler-İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 563336 sicil numarasında kayıtlı şirketimizin faaliyetlerini genişletmek amacıyla, Şirketimiz Yönetim Kurulu 03.02.2020 tarih ve 2020/02 sayılı kararı ile açılmış olan ek ofisin şubeye dönüştürülmesi amacıyla, •1309. Cad. 5/6 Öveçler Ankara adresinde şube açılmasına, •Şube unvanının Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. Ankara Şubesi olmasına, •Şubenin sermayesinin merkezden karşılanmasına, •Sn. Neval Önen'in şubeyi münferit imzası ile temsil etmek üzere şube müdürü olarak atanmasına, karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882242
BIST
18:051.193
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 12,30
|Açılış
|: 1.185
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.194
En Düşük
1.183
18:057,9251
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0073
|Açılış
|: 7,9220
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,9577
En Düşük
7,8869
18:059,2925
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0035
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2750
|
9,3412
En Düşük
9,2449
18:05483,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -3,38
|Açılış
|: 483,93
|
|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
489,15
En Düşük
482,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCTL
|32,78
|147.515.392
|% 10,00
|
|ATAGY
|4,18
|10.868.941
|% 10,00
|
|ITTFH
|9,13
|372.780.482
|% 10,00
|
|TKURU
|357,50
|42.590.054
|% 10,00
|
|DAGHL
|17,71
|35.891.640
|% 10,00
|
|POLTK
|353,00
|6.799.839
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|3.498.622
|% -9,99
|
|BASCM
|9,37
|115.167
|% -9,99
|
|EMNIS
|37,58
|104.961
|% -9,97
|
|YAPRK
|55,20
|1.127.018
|% -9,95
|
|GARAN
|7,18
|1.265.949.852
|% 2,43
|
|PETKM
|4,63
|1.255.326.508
|% -1,49
|
|SISE
|6,78
|1.221.410.734
|% 0,89
|
|SKBNK
|1,84
|672.331.090
|% 6,36
|
|IHLGM
|1,74
|623.002.797
|% 9,43
|
|SKBNK
|1,84
|672.331.090
|% 6,36
|
|TSKB
|1,28
|459.912.459
|% 8,47
|
|ALBRK
|1,63
|598.761.422
|% 3,16
|
|IHLGM
|1,74
|623.002.797
|% 9,43
|
|PETKM
|4,63
|1.255.326.508
|% -1,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9184
|7,9243
|% -0,10
|
|Euro
|9,2820
|9,2919
|% -0,04
|
|Sterlin
|10,2160
|10,2672
|% -0,01
|
|Frank
|8,6158
|8,6677
|% -0,39
|
|Riyal
|2,1046
|2,1152
|% -0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.902
|-6,86
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-4,00
|
|Cumhuriyet
|3.212
|3.260
|8,00
|
|Tam
|3.197
|3.277
|11,87
|
|Yarım
|1.545
|1.585
|5,75
|
|Çeyrek
|775
|793
|2,87
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,27
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|-0,04
|
|B. Petrol
|42,97
|42,97
|-0,19
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DOAS
Yüzde 7.12 oranında artışla 17.76 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 510, 762 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 07 artarak (% 1.16 ) 1, 315
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17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ALBRK, IHLGM, SKBNK
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17:58XU100
Endeks 1, 192 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 99 üstünde . İşlem hacmi 17, 525.00 milyon TL de
-
17:58PEGYO
Yüzde 9.75 oranında artışla 2.59 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 546, 802 adet işlem