***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz 16.10.2020 tarihli toplantısında, Merkezi YTÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Davutpaşa Kampüsü Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. C1 Blok N403 Esenler-İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 563336 sicil numarasında kayıtlı şirketimizin faaliyetlerini genişletmek amacıyla, Şirketimiz Yönetim Kurulu 03.02.2020 tarih ve 2020/02 sayılı kararı ile açılmış olan ek ofisin şubeye dönüştürülmesi amacıyla, •1309. Cad. 5/6 Öveçler Ankara adresinde şube açılmasına, •Şube unvanının Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. Ankara Şubesi olmasına, •Şubenin sermayesinin merkezden karşılanmasına, •Sn. Neval Önen'in şubeyi münferit imzası ile temsil etmek üzere şube müdürü olarak atanmasına, karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882242BIST