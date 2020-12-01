***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.12.2020 17:22
***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
16.10.2020 tarihli Özel Durum Açıklamamızda, Merkezi YTÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Davutpaşa Kampüsü Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. C1 Blok N403 Esenler-İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 563336 sicil numarasında kayıtlı şirketimizin faaliyetlerini genişletmek amacıyla, Ankara'da şube açılmasına karar verildiği bildirilmişti.
Söz konusu şube açılışı "Aşağı Öveçler Mah. 1309. Cad. N 5/4 Çankaya Ankara" adresinde bulunmak üzere, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 01.12.2020 tarihinde (bugün) 453391 Ticaret Sicil Numarası ile tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890805
BIST
18:051.325
En Yüksek
|Değişim
|: 3,25%
|| 41,71
|Açılış
|: 1.302
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284
|
1.325
En Düşük
1.288
18:057,8512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0256
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,9176
En Düşük
7,7988
18:059,4565
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1207
|Açılış
|: 9,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,4828
En Düşük
9,3064
18:05456,20
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 9,18
|Açılış
|: 456,20
|
|Önceki Kapanış
|: 447,02
|
458,49
En Düşük
446,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYES
|11,33
|1.289.981
|% 10,00
|
|JANTS
|244,20
|113.528.855
|% 10,00
|
|KONYA
|1.066,00
|79.368.668
|% 10,00
|
|BFREN
|1.293,60
|72.145.006
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.663,20
|245.210.788
|% 10,00
|
|BASCM
|11,37
|668.955
|% -9,98
|
|RODRG
|16,92
|14.311.274
|% -9,62
|
|KERVN
|1,14
|783.079
|% -9,52
|
|MARKA
|6,71
|5.116.107
|% -7,45
|
|GLRYH
|14,31
|14.665.531
|% -5,86
|
|GARAN
|9,23
|4.698.220.701
|% 5,49
|
|THYAO
|12,50
|3.301.113.651
|% 9,65
|
|KRDMD
|4,94
|2.278.742.469
|% 0,82
|
|EKGYO
|2,19
|1.074.751.445
|% 1,39
|
|PETKM
|4,26
|983.562.751
|% 1,67
|
|GARAN
|9,23
|4.698.220.701
|% 5,49
|
|EKGYO
|2,19
|1.074.751.445
|% 1,39
|
|KRDMD
|4,94
|2.278.742.469
|% 0,82
|
|YKBNK
|2,99
|943.888.064
|% 4,55
|
|THYAO
|12,50
|3.301.113.651
|% 9,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8419
|7,8512
|% 0,33
|
|Euro
|9,4440
|9,4565
|% 1,29
|
|Sterlin
|10,4968
|10,5494
|% 0,93
|
|Frank
|8,6710
|8,7232
|% 1,10
|
|Riyal
|2,0855
|2,0959
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|34,72
|
|Altın Gr.
|456
|456
|9,18
|
|Cumhuriyet
|3.037
|3.083
|89,00
|
|Tam
|3.023
|3.099
|82,30
|
|Yarım
|1.461
|1.499
|39,81
|
|Çeyrek
|733
|750
|19,91
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,73
|1,10
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|0,28
|
|B. Petrol
|47,30
|47,30
|-0,58
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