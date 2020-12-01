***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.10.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar16.10.2020 tarihli Özel Durum Açıklamamızda, Merkezi YTÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Davutpaşa Kampüsü Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. C1 Blok N403 Esenler-İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 563336 sicil numarasında kayıtlı şirketimizin faaliyetlerini genişletmek amacıyla, Ankara'da şube açılmasına karar verildiği bildirilmişti.Söz konusu şube açılışı "Aşağı Öveçler Mah. 1309. Cad. N 5/4 Çankaya Ankara" adresinde bulunmak üzere, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 01.12.2020 tarihinde (bugün) 453391 Ticaret Sicil Numarası ile tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890805BIST