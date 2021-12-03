***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Amerika merkezli üçüncü taraf bir global yazılım hizmetleri sağlayıcısı ile 01.09.2021 tarihinde yürürlüğe girmek üzere Test alanında "Hizmet ve Personel Tedariki" konulu Partnerlik Sözleşmesi imzalamış olup, ilgili sözleşme 03.12.2021 tarihinde (bugün) tarafımıza ulaşmıştır. Sözleşme süresiz olup, feshedilene dek yürürlükte kalacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980941BIST