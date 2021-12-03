***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.12.2021 17:09
***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz Amerika merkezli üçüncü taraf bir global yazılım hizmetleri sağlayıcısı ile 01.09.2021 tarihinde yürürlüğe girmek üzere Test alanında "Hizmet ve Personel Tedariki" konulu Partnerlik Sözleşmesi imzalamış olup, ilgili sözleşme 03.12.2021 tarihinde (bugün) tarafımıza ulaşmıştır. Sözleşme süresiz olup, feshedilene dek yürürlükte kalacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980941
BIST
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|PKENT
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|22.928.132
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|SELVA
|11,11
|36.007.943
|% 10,00
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|MAKTK
|3,74
|66.866.320
|% 10,00
|
|ISKUR
|550.000,00
|550.000
|% 10,00
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|ISATR
|342.861,20
|342.861
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|RALYH
|15,58
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|DOBUR
|172,00
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|% -9,99
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|UZERB
|35,64
|844.730
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|SODSN
|32,04
|2.222.043
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|PRKAB
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|THYAO
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|3.499.518.588
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|GARAN
|11,66
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|KRDMD
|9,33
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|KOZAL
|135,20
|1.318.296.628
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|SISE
|13,25
|1.234.705.404
|% -0,53
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|ODAS
|1,63
|641.639.953
|% 5,84
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|TSKB
|1,59
|624.896.585
|% 6,00
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|YKBNK
|3,44
|971.646.066
|% 1,18
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|SKBNK
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|317.204.497
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|THYAO
|18,53
|3.499.518.588
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|13,7265
|13,7296
|% 0,49
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|Euro
|15,5059
|15,5679
|% 0,38
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|Sterlin
|18,1135
|18,2043
|% -0,25
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|Frank
|14,8951
|14,9848
|% 0,53
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|Riyal
|3,6493
|3,6676
|% 0,27
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.783
|1.783
|15,34
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|Altın Gr.
|788
|788
|8,66
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|Cumhuriyet
|5.186
|5.264
|106,00
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|Tam
|5.159
|5.293
|110,82
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|Yarım
|2.493
|2.561
|53,60
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|Çeyrek
|1.251
|1.280
|26,81
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|Gümüş.Ons
|22,51
|22,56
|0,15
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|Gümüş Gr.
|9,93
|9,95
|0,09
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|B. Petrol
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|69,66
|-0,01
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