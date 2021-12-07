***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 07.12.2021 tarih ve 2021-22 sayılı yönetim kurulu toplantısında, Kırgızistan Bişkek merkezli, telekomünikasyon sektöründe yazılım ürün ve hizmet sağlayıcısı olan "MEIR International KG" ye yatırım yapılarak şirket ortağı olunmasına ilişkin görüşmelere başlanmasına ve bu görüşmelere ilişkin olarak Şirketimiz Genel Müdürü Sn. Ali Cem Kalyoncu 'nun yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Sürece ilişkin gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981731BIST