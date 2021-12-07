***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.12.2021 20:21
***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 07.12.2021 tarih ve 2021-22 sayılı yönetim kurulu toplantısında, Kırgızistan Bişkek merkezli, telekomünikasyon sektöründe yazılım ürün ve hizmet sağlayıcısı olan "MEIR International KG" ye yatırım yapılarak şirket ortağı olunmasına ilişkin görüşmelere başlanmasına ve bu görüşmelere ilişkin olarak Şirketimiz Genel Müdürü Sn. Ali Cem Kalyoncu 'nun yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Sürece ilişkin gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981731
BIST
18:052.005
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 23,51
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.012
En Düşük
1.978
18:0513,6758
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0115
|Açılış
|: 13,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,6983
En Düşük
13,6423
18:0515,5526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0028
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,5526
En Düşük
15,4982
18:05784,20
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 9,83
|Açılış
|: 784,26
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
791,57
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BAGFS
|13,97
|11.511.849
|% 10,00
|
|HEKTS
|14,76
|865.479.810
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|3.103.334
|% 9,99
|
|MZHLD
|38,76
|5.042.303
|% 9,99
|
|SEKUR
|22,70
|49.154.352
|% 9,98
|
|CRDFA
|4,86
|16.463.086
|% -10,00
|
|UTPYA
|15,30
|5.239.147
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|836.699
|% -10,00
|
|ISBTR
|41.310,00
|1.646.980
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.319.707
|% -9,99
|
|THYAO
|20,38
|5.042.658.955
|% 6,15
|
|GARAN
|11,98
|4.910.143.946
|% 1,27
|
|SISE
|14,89
|4.617.806.966
|% 1,50
|
|KRDMD
|9,88
|2.692.992.515
|% 1,86
|
|ASELS
|23,90
|2.670.541.616
|% 3,55
|
|EKGYO
|2,54
|1.952.456.961
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,63
|1.592.158.286
|% 1,68
|
|GARAN
|11,98
|4.910.143.946
|% 1,27
|
|TSKB
|1,64
|622.868.745
|% 1,23
|
|SISE
|14,89
|4.617.806.966
|% 1,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6741
|13,6758
|% -0,08
|
|Euro
|15,4630
|15,5526
|% 0,02
|
|Sterlin
|18,0153
|18,1056
|% 1,15
|
|Frank
|14,7847
|14,8738
|% 1,77
|
|Riyal
|3,6292
|3,6474
|% 1,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|-2,82
|
|Altın Gr.
|784
|784
|9,88
|
|Cumhuriyet
|5.198
|5.276
|25,00
|
|Tam
|5.177
|5.308
|24,69
|
|Yarım
|2.502
|2.568
|11,95
|
|Çeyrek
|1.255
|1.284
|5,97
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,46
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,85
|9,87
|-0,01
|
|B. Petrol
|76,09
|76,09
|0,65
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BRISA
Yüzde 5.31 oranında artışla 33.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 826, 978 adet işlem
-
17:58BEYAZ
Yüzde 9.95 oranında artışla 10.17 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 280, 292 adet işlem
-
17:57BOSSA
Yüzde 6.02 oranında artışla 32.74 lira fiyatla işlem gören hissede 556, 111 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 5 artarak (% 1.45 ) 1, 783
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATATP, PCILT, HEKTS, BEYAZ, METUR, BAGFS, MZHLD, NIBAS, RNPOL, RALYH