***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.12.2021 18:27
***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
07.12.2021 tarihli Özel Durum Açıklamamızda Kırgızistan Bişkek merkezli, telekomünikasyon sektöründe yazılım ürün ve hizmet sağlayıcısı olan "MEIR International KG" ye yatırım yapılarak şirket ortağı olunmasına ilişkin görüşmelere başlandığı bilgisi verilmişti. 08.12.2021 tarihinde (bugün), taraflar arasında karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi ve müzakere süreçlerinin başlatılması niyetini içeren ve bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzalanmıştır.
Konu ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982113
BIST
18:052.035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,04
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
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2.043
En Düşük
2.001
18:0513,8455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0583
|Açılış
|: 13,8950
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|Önceki Kapanış
|: 13,7900
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13,9598
En Düşük
13,7364
18:0515,6970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
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|Açılış
|: 15,6800
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|Önceki Kapanış
|: 15,5800
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18:05795,68
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|: 1,07%
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|Açılış
|: 795,74
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|Önceki Kapanış
|: 787,25
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799,59
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUHOL
|2,31
|23.126.463
|% 10,00
|
|HEDEF
|5,39
|76.636.280
|% 10,00
|
|BFREN
|1.265,00
|89.774.348
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.441,00
|764.528
|% 10,00
|
|EDATA
|16,54
|93.096.430
|% 9,97
|
|PRKAB
|64,80
|18.895.097
|% -10,00
|
|RALYH
|13,77
|20.414.671
|% -10,00
|
|SONME
|34,20
|3.559.595
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.951.406
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|16.062.538
|% -9,95
|
|THYAO
|22,24
|5.341.040.991
|% 1,09
|
|KRDMD
|10,89
|3.734.059.076
|% 3,71
|
|PETKM
|9,27
|2.908.114.850
|% 3,69
|
|SISE
|15,79
|2.683.270.378
|% 2,53
|
|GARAN
|11,73
|1.779.719.052
|% -1,10
|
|EKGYO
|2,51
|1.247.765.244
|% -0,79
|
|KRDMD
|10,89
|3.734.059.076
|% 3,71
|
|PETKM
|9,27
|2.908.114.850
|% 3,69
|
|YKBNK
|3,55
|985.138.067
|% -1,66
|
|TSKB
|1,58
|435.851.007
|% -3,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8452
|13,8486
|% 0,45
|
|Euro
|15,6593
|15,7165
|% 0,77
|
|Sterlin
|18,2796
|18,3713
|% 0,57
|
|Frank
|14,9770
|15,0672
|% 0,72
|
|Riyal
|3,6790
|3,6974
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.786
|1.786
|10,74
|
|Altın Gr.
|795
|795
|7,72
|
|Cumhuriyet
|5.283
|5.363
|69,00
|
|Tam
|5.255
|5.388
|66,95
|
|Yarım
|2.540
|2.607
|32,39
|
|Çeyrek
|1.274
|1.303
|16,19
|
|Gümüş.Ons
|22,14
|22,16
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|0,12
|
|B. Petrol
|74,63
|74,63
|0,21
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