***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %51 bağlı ortaklığı Karmasis Bilişim Çözümleri Ticaret A.Ş. tarafından, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı himayesinde kurulan Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi'ne ait Siber Güvenlik Ürünleri Test ve Sertifikası kapsamında, 11.02.2022 tarihinde SIEM (Security Information and Event Management – Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi) Uygunluk Sertifikası alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001282BIST