***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.12.2021, 08.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar07.12.2021 tarihli Özel Durum Açıklamamızda Kırgızistan Bişkek merkezli, telekomünikasyon sektöründe yazılım ürün ve hizmet sağlayıcısı olan MEIR International KG' ye yatırım yapılarak şirket ortağı olunmasına ilişkin görüşmelere başlandığı ve 08.12.2021 tarihinde niyet mektubu imzalandığı bilgisi verilmişti.Taraflar arasında süren görüşmelerde mutabakata varılamamış olması nedeniyle ortaklık görüşmeleri sonlandırılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055177BIST