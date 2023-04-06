***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.04.2023 18:32
***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz Kafein Yazılım Hizmetleri Tic. A.Ş.'nin geliştirmiş olduğu Veri Güvenliği ve Yönetişimi Ürünü "DataTouch" ve %51 Bağlı Ortaklığımız Karmasis Bilişim Çözümleri Ticaret A.Ş.' nin geliştirmiş olduğu Veri Tabanı Etkinliği İzleme ve Önleme Ürünü "DataSkope", global olarak satılmak üzere küresel yazılım sağlayıcısı Micro Focus LLC' nin ürün kataloğuna girmiş olmuş Voltage markası ile satış listelerinde yer almasına yönelik OEM (Orijinal Ürün Üreticisi) sözleşmesi 06.04.2023 tarihinde imzalanmıştır.
DataTouch, tespit edilen verilerin kullanım amaçları, kullanım sıklıkları ve kullanan tarafların belirlenmesine yardımcı olan yeni nesil veri kökeni yazılımdır.
DataSkope, bir veri tabanı etkinliği izleme ve önleme ürünüdür. Ürün, veri tabanı sistemlerinde gerçekleşen olayları denetim özelliğini açmadan tespit eder, sınıflandırır, alarm üretir ve raporlar. Hassas veriye kimin eriştiği ve hangi aralıklarla hangi işlemleri gerçekleştirdiği bilgilerine ulaşılmasını sağlayarak önceden tanımlanmış alarm kuralları ile yetkililerin olaylarla ilgili bilgilendirilmesini sağlar.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132840
BIST
17:594.913
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -7,06
|Açılış
|: 4.920
|
|Önceki Kapanış
|: 4.920
|
4.970
En Düşük
4.891
17:5919,2575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0201
|Açılış
|: 19,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5950
|
19,3624
En Düşük
19,2167
17:5921,2013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1938
|Açılış
|: 21,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4300
|
21,2013
En Düşük
20,9548
17:591.244,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -6,08
|Açılış
|: 1.244,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,33
|
1.252,45
En Düşük
1.238,88
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ELITE
|13,64
|16.975.812
|% 10,00
|
|POLTK
|2.204,40
|36.393.972
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,15
|1.046.996
|% 10,00
|
|ALFAS
|343,60
|930.093.709
|% 9,99
|
|MARKA
|17,83
|15.424.537
|% 9,99
|
|ONCSM
|129,20
|145.730.195
|% -9,97
|
|DOGUB
|17,99
|44.673.986
|% -9,96
|
|AKFYE
|15,00
|3.846.496.227
|% -9,80
|
|INVEO
|24,50
|241.778.812
|% -9,06
|
|DGGYO
|33,00
|41.221.323
|% -8,33
|
|AKFYE
|15,00
|3.846.496.227
|% -9,80
|
|THYAO
|127,20
|3.680.090.543
|% 1,52
|
|ASTOR
|58,75
|3.021.279.776
|% 3,07
|
|EREGL
|34,84
|2.223.448.109
|% -1,64
|
|KOZAL
|21,40
|1.931.083.686
|% 0,56
|
|AKFYE
|15,00
|3.846.496.227
|% -9,80
|
|YYAPI
|2,88
|391.848.881
|% 7,06
|
|EKGYO
|6,41
|726.186.882
|% 0,47
|
|YKBNK
|9,71
|959.204.055
|% 0,94
|
|ISCTR
|11,97
|1.181.518.547
|% -1,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2498
|19,2575
|% 0,10
|
|Euro
|21,0595
|21,2013
|% 0,92
|
|Sterlin
|23,9263
|24,0463
|% 0,08
|
|Frank
|21,2211
|21,3490
|% 0,39
|
|Riyal
|5,1197
|5,1454
|% 0,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.010
|2.010
|-10,78
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.244
|-6,73
|
|Cumhuriyet
|8.444
|8.572
|-23,00
|
|Tam
|8.486
|8.559
|-17,00
|
|Yarım
|4.145
|4.188
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.072
|2.094
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,93
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|15,41
|15,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,05
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59IZFAS
Yüzde -3.46 oranında düşüşle 6.13 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 253, 747 adet işlem
-
17:58SEKUR
Yüzde -3.72 oranında düşüşle 16.56 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 065, 299 adet işlem
-
17:57DERIM
Yüzde -4.95 oranında düşüşle 9.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 636, 418 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, FROTO, THYAO
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 27 kaybederek (% -0.28 ) 4, 410