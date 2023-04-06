***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Kafein Yazılım Hizmetleri Tic. A.Ş.'nin geliştirmiş olduğu Veri Güvenliği ve Yönetişimi Ürünü "DataTouch" ve %51 Bağlı Ortaklığımız Karmasis Bilişim Çözümleri Ticaret A.Ş.' nin geliştirmiş olduğu Veri Tabanı Etkinliği İzleme ve Önleme Ürünü "DataSkope", global olarak satılmak üzere küresel yazılım sağlayıcısı Micro Focus LLC' nin ürün kataloğuna girmiş olmuş Voltage markası ile satış listelerinde yer almasına yönelik OEM (Orijinal Ürün Üreticisi) sözleşmesi 06.04.2023 tarihinde imzalanmıştır.DataTouch, tespit edilen verilerin kullanım amaçları, kullanım sıklıkları ve kullanan tarafların belirlenmesine yardımcı olan yeni nesil veri kökeni yazılımdır.DataSkope, bir veri tabanı etkinliği izleme ve önleme ürünüdür. Ürün, veri tabanı sistemlerinde gerçekleşen olayları denetim özelliğini açmadan tespit eder, sınıflandırır, alarm üretir ve raporlar. Hassas veriye kimin eriştiği ve hangi aralıklarla hangi işlemleri gerçekleştirdiği bilgilerine ulaşılmasını sağlayarak önceden tanımlanmış alarm kuralları ile yetkililerin olaylarla ilgili bilgilendirilmesini sağlar.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132840BIST