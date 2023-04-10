***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin yurt içi ve yurt dışı konsorsiyum ortakları ile geliştirmiş olduğu "Bio-Curity: Dijital Biyobelirteç Ekosistemi ile E-Sağlık Servisleri" projesi, TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) tarafından desteklenmeye uygun bulunmuş ve ilgili proje destek sözleşmesi tarafımızca 10.04.2023 tarihinde imzalanmıştır. Proje desteği 01.01.2023 - 31.12.2025 dönemini kapsamaktadır. Bio-Curity, biyobelirteçlerin (insan vücudu kaynaklı biyolojik sinyaller) dijital ortama aktarılarak hastalıkların tanı, takip, seyir ve tedavi süreçlerine yardımcı olacak yapay zekâ destekli yazılımını içeren e-sağlık teknolojisi entegre çözümüdür. Proje ile hastaların, ev ortamında invaziv olmayan işlemler için gerçek zamanlı veri ölçümlemeleri yapabilmesi sağlanarak, dijital biyobelirteç ekosistemi oluşturulması ve tedavi/takip sürecine yardımcı olması hedeflenmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136003BIST