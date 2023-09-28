***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar28.09.2023 tarihinde, Şirketimiz sahip olduğu 28 Ar-Ge projesi ve toplam 37.313.766 TL Ar-Ge harcaması ile, Turkishtime tarafından hazırlanan ve şirketimizin 2019 yılından beri yer alma başarısı gösterdiği "Ar-Ge 250, Türkiye'nin En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketleri 2022" listesinde yerini almıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198026BIST