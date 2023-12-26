***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Irak'ta e-devlet ve dijitalleşme projeleri gerçekleştiren bilgi teknolojisi firması Motion Technology arasında telekom sektöründe projeler yapmak üzere 1 yıl süreli "Mutabakat Metni (Memorandum of Understanding)" imzalanmış ve sözleşme 26.12.2023 tarihinde (bugün) tarafımıza ulaşmıştır. Sözleşme kapsamında Motion Technology tarafından şirketimiz ürün ve hizmetlerinin Irak pazarında sunumu gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229530BIST