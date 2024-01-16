***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.01.2024 18:34
***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
16.01.2024 tarihinde Google Cloud EMEA Limited ile şirketimiz arasında Google Cloud Veri, Altyapı ve Siber Güvenlik Çözümleri alanlarında başta orta doğu olmak üzere tüm SEEMEA (Güney Avrupa ve Yükselen Pazarlar) bölgesinde partner olunmasına ilişkin Ticari İş Ortaklığı Sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girmiş olup, taraflarca feshedilmedikçe yürürlükte kalacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240937
BIST
'
18:058.032
En Düşük
|Değişim
|: -0,15%
|| -11,85
|Açılış
|: 8.063
|
|Önceki Kapanış
|: 8.044
|
7.995
En Yüksek
8.090
18:0530,1049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0417
|Açılış
|: 30,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1100
|
30,3207
En Düşük
29,9740
18:0532,7538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,2140
|Açılış
|: 32,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,4453
En Düşük
32,6653
18:051.963,25
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -24,55
|Açılış
|: 1.963,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.987,80
|
1.997,97
En Düşük
1.960,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAMAT
|56,10
|292.593.222
|% 10,00
|
|CATES
|63,25
|1.365.145.953
|% 10,00
|
|KBORU
|77,55
|840.126.176
|% 10,00
|
|SAFKR
|39,62
|44.019.773
|% 9,99
|
|KAPLM
|99,10
|26.125.915
|% 9,99
|
|EKOS
|54,50
|1.797.647.753
|% -7,47
|
|DESPC
|33,98
|17.917.704
|% -6,75
|
|ISBTR
|499.000,00
|4.383.030
|% -6,63
|
|MEKAG
|66,35
|293.046.833
|% -6,15
|
|KARYE
|26,50
|73.056.092
|% -5,63
|
|THYAO
|249,80
|6.848.855.251
|% -1,36
|
|ISCTR
|25,20
|4.502.086.788
|% 0,00
|
|AKBNK
|41,80
|4.089.113.430
|% -3,20
|
|EREGL
|44,30
|3.684.819.023
|% 0,54
|
|TUPRS
|143,20
|3.492.592.381
|% 1,63
|
|EKGYO
|8,39
|1.503.400.372
|% 1,45
|
|ISCTR
|25,20
|4.502.086.788
|% 0,00
|
|SKBNK
|5,20
|793.076.062
|% 7,22
|
|YKBNK
|22,26
|3.386.179.085
|% -0,71
|
|ODAS
|8,44
|1.264.965.936
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0986
|30,1049
|% 0,14
|
|Euro
|32,7390
|32,7538
|% -0,65
|
|Sterlin
|37,9545
|38,1449
|% -0,50
|
|Frank
|34,8094
|35,0191
|% -0,47
|
|Riyal
|8,0037
|8,0438
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,87
|22,90
|% 0,66
|
|Platin
|898,55
|899,73
|% 0,66
|
|Paladyum
|938,44
|942,46
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,11
|78,11
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.027,03
|2.027,41
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59EKOS
Yüzde -7.64 oranında düşüşle 54.40 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 149, 328 adet işlem
-
17:58YGYO
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 4.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 051, 704 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -46, 52 kaybederek (% -0.65 ) 7, 093
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULAS, ERSU, YAYLA, KBORU, CATES, MEGMT, BRKSN, SAMAT, KAPLM, DARDL
-
17:57
KAPLM, BAYRK, ULAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında