***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar16.01.2024 tarihinde Google Cloud EMEA Limited ile şirketimiz arasında Google Cloud Veri, Altyapı ve Siber Güvenlik Çözümleri alanlarında başta orta doğu olmak üzere tüm SEEMEA (Güney Avrupa ve Yükselen Pazarlar) bölgesinde partner olunmasına ilişkin Ticari İş Ortaklığı Sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girmiş olup, taraflarca feshedilmedikçe yürürlükte kalacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240937BIST