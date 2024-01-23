***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.05.2022 tarihli Özel Durum Açıklamamızda, Rekabet Kurumu tarafından işgücü piyasasında centilmenlik anlaşmaları yapılması suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak tarafımıza soruşturma açılmasına karar verildiği paylaşılmıştı. Rekabet Kurumu'nun 2022-5-006 sayılı soruşturması kapsamında şirketimiz hakkında soruşturmanın sonlandırılmasına dair karar tarafımıza tebliğ edilmiş ve nihai karar çerçevesinde teşebbüsümüze 2021 yılı gayrisafi gelirleri üzerinden nihai olarak 1.577.475,28-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ödeme, ilgili Kanun gereğince %25 indirimden faydalanmak suretiyle (1.183.106,46-TL olarak) bir ay içerisinde vadesinde yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242342BIST