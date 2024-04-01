***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 01.04.2024 tarih ve 09 sayılı kararı uyarınca,01.04.2024 tarihinde yapılan 2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev taksimi neticesinde, Ali Cem Kalyoncu'nun Yönetim Kurulu Başkanı, Neval Önen'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Kenan Sübekci ve Hatice Sevim Oral'ın Yönetim Kurulu Üyesi, Murat Kaan Güneri ve Murat Ethem Sümer'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir.Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.2.6. maddesi gereğince paylaşılan işbu açıklama doğrultusunda, Yönetim Kurulu Başkanı ile İcra Başkanı'nın aynı kişi -Sn. Ali Cem Kalyoncu- olmasına istinaden, organizasyon yapısı içerisinde karar alma süreçlerinin daha hızlı ve etkin hale getirilebilmesini teminen aynı görevin üstlenildiğini pay sahiplerimizin bilgisine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265114BIST