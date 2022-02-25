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***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

25.02.2022 14:36
***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemlerinin Başlatılması Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği
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KERVN 0,66 384.555 % 10,00  
ISBTR 56.542,80 499.184 % 10,00  
ATSYH 16,17 683.001 % 10,00  
KENT 160,70 404.797 % 9,99  
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Euro 15,6047 15,6326 % -1,34  
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Riyal 3,7152 3,7339 % -0,25  
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Altın Ons 1.901 1.902 3,68  
Altın Gr. 853 853 -1,90  
Cumhuriyet 5.706 5.792 -378,00  
Tam 5.669 5.830 -376,60  
Yarım 2.740 2.820 -182,17  
Çeyrek 1.374 1.410 -91,08  
Gümüş.Ons 24,26 24,29 0,13  
Gümüş Gr. 10,87 10,88 0,01  
B. Petrol 95,38 95,38 -0,04  
Seans Raporu 15:11
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