***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
25.02.2022 14:36
***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemlerinin Başlatılması Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği
15:131.945
En Yüksek
|Değişim
|: 5,04%
|| 93,30
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.946
En Düşük
1.866
15:1313,9232
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0998
|Açılış
|: 13,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,9035
15:1315,6592
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -0,1863
|Açılış
|: 15,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,6152
15:13851,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -3,42
|Açılış
|: 851,88
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
851,56
BIST En Aktif Hisseler15:11
|PENTA
|297,00
|15.840.495
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|384.555
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.542,80
|499.184
|% 10,00
|
|ATSYH
|16,17
|683.001
|% 10,00
|
|KENT
|160,70
|404.797
|% 9,99
|
|KLGYO
|0,88
|125.332.461
|% -4,35
|
|TKFEN
|19,49
|650.127.662
|% -4,08
|
|AYES
|19,88
|1.183.445
|% -4,05
|
|ULUUN
|6,28
|37.865.348
|% -2,79
|
|IHEVA
|1,08
|15.688.809
|% -2,70
|
|THYAO
|26,94
|4.937.425.903
|% 6,57
|
|EREGL
|30,20
|1.782.022.511
|% 3,85
|
|GARAN
|11,37
|1.019.876.191
|% 3,27
|
|KRDMD
|11,13
|994.168.792
|% 5,50
|
|SASA
|45,32
|754.001.015
|% 7,65
|
|EKGYO
|2,04
|435.162.511
|% 2,51
|
|YKBNK
|3,64
|729.274.615
|% 3,12
|
|THYAO
|26,94
|4.937.425.903
|% 6,57
|
|KLGYO
|0,88
|125.332.461
|% -4,35
|
|HUNER
|2,75
|361.478.531
|% 3,38
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9021
|13,9128
|% -0,79
|
|Euro
|15,6047
|15,6326
|% -1,34
|
|Sterlin
|18,6605
|18,7541
|% -0,28
|
|Frank
|15,0362
|15,1268
|% -0,36
|
|Riyal
|3,7152
|3,7339
|% -0,25
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.902
|3,68
|
|Altın Gr.
|853
|853
|-1,90
|
|Cumhuriyet
|5.706
|5.792
|-378,00
|
|Tam
|5.669
|5.830
|-376,60
|
|Yarım
|2.740
|2.820
|-182,17
|
|Çeyrek
|1.374
|1.410
|-91,08
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,29
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,87
|10,88
|0,01
|
|B. Petrol
|95,38
|95,38
|-0,04
|
Seans Raporu
15:11
daha fazla
-
15:26RALYH
Yüzde 9.97 oranında artışla 7.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 603, 211 adet işlem
-
15:24EDIP
Yüzde 9.12 oranında artışla 3.11 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 716, 890 adet işlem
-
15:23KRTEK
Yüzde 9.98 oranında artışla 11.13 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 103, 158 adet işlem
-
15:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, SASA, TAVHL
-
15:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 73, 36 artarak (% 4.39 ) 1, 743